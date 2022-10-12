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رياضة
بعد الخسارة أمام فريق إسرائيليّ... ما مصير مدرّب يوفنتس؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
11:00
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي موقفه النهائي بشأن مدربه ماسيمليانو أليغري، عقب الخسارة الأخيرة أمام مكابي حيفا 0-2 ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وعقب المباراة، خرج أندريه أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، لإعلان موقف فريقه من رحيل المدرب الإيطالي، مؤكدا أن أليغري سيبقى في منصبه كمدرب لفريق "السيدة العجوز".
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وقال أنييلي في تصريحاته: "هذه ليلة صعبة في فترة صعبة. إنها واحدة من أصعب الفترات وحانت لحظة تحمل المسؤولية، وهذا هو سبب وجودي هنا".
وأضاف رئيس يوفنتوس: "في مثل هذا الموقف، لا يتعلق الأمر بشخص واحد. إنها مسألة يتم التعامل معها من قبل مجموعة كاملة. نشعر بالخجل، ونعتذر لمشجعينا".
وتابع أنييلي: "أليغري هو مدرب يوفنتوس الحالي، وسيبقى مدربا ليوفنتوس، ويجب ألا نحمله كل شيء عندما لا يستطيع الفريق الفوز بأي مواجهة على أرض الملعب".
(روسيا اليوم)
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