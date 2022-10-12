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رياضة

وفاة متسابق بالدراجات النارية بحادث اصطدام خلال سباق "سوبر سبورت 300" (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-10-2022 | 07:36
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توفي متسابق الدراجات النارية الهولندي فيكتور ستيمان بعد تعرضه لحادث خلال سباق "سوبر سبورت 300" العالمي، وفقا لموقع البطولة.
وتعرض ستيمان البالغ 22 عاما لحادث اصطدام خلال السباق الذي أقيم في مدينة بورتيماو البرتغالية.
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وتسبب حادث اصطدام العديد من الدراجين لتوقف السباق فورا، قبل أن يتم نقل ستيمان بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. 
 
 
 
 
ودخل ستيمان جولة Pirelli البرتغالية مع فرصة للفوز ببطولة العالم، برصيد أربعة انتصارات وثلاثة مراكز أولية باسمه هذا الموسم، إذ حقق 12 نقطة من أصل 14 سباقا.
كما وقع اسمه في كتب التاريخ للدراجات النارية باحتلاله المركز الأول في حلبة برشلونة، ليصبح المتسابق الشاب صاحب أكبر عدد من المراكز الأولى في فئة سوبر سبورت 300 العالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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