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رياضة

صدمة.. العثور على والد فيدال ميتاً في أحد أندية تشيلي!

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:55
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تعرض نجم كرة القدم التشيلية أرتورو فيدال لصدمة قوية، بعد وفاة والده إيراسمو، الذي تم العثور عليه ميتا داخل أحد نوادي ركوب الخيل في مدينة سانتياغو التشيلية، أمس الثلاثاء.
 

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إيراسمو توفي عن عمر ناهز 61 عاما بسبب سكتة قلبية تنفسية حادة بعد معاناته من نقص في حجم الدم.
 

ونشر نادي الخيل الذي وجد فيه والد فيدال ميتاً، بيانا جاء فيه: "خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تم العثور على جثمان إيراسمو داخل المجمع عن طريق قوات الأمن".
 

وأضاف: "تم الاتصال بالمسعفين الذين عملوا على إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له ومحاولة إنعاشه لأن حالته كانت سيئة للغاية".
 

وأكمل البيان: "لسوء الحظ تعرض إيراسمو لتوقف التنفس القلبي ونقص حجم الدم ليتوفى في المستشفى".
 
 
ولم يعلق أرتورو فيدال على وفاة والده على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن فريقه الحالي فلامنغو البرازيلي نعى لاعبه في وفاة والده حيث كتب في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "نأسف لوفاة إيراسمو فيدال والد لاعبنا، ونتمنى للعائلة القوة والصبر خلال هذه اللحظات الصعبة".


يذكر أن فيدال البالغ من العمر 35 عاما والذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية عريقة في أوروبا على غرار يوفنتوس، وبايرن ميونخ، وبرشلونة، انتقل لفلامنغو قادما من إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
المصدر: روسيا اليوم
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