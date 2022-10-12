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رياضة

ابن عم هالاند لا يحب "المقارنة"... إليكم معلومات عن "القناص"

Lebanon 24
12-10-2022 | 16:00
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أصبح إرلينغ هالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو يبلغ بعمر 22 عاما فقط، بعد تسجيله 155 هدفا في أقل من 200 مباراة، خلال مسيرته حتى الآن، كما أن 15 هدفا من 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، جعلته النجم الأول في العالم للموسم الحالي.
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ويبدو أن "سلالة هالاند" لن تتوقف عن "الغول النرويجي"، فقد برز مؤخرا ابن عمه ألبرت براوت هالاند، في الدوري النرويجي، بأرقام مشابهة.

ألبرت براوت هالاند البالغ من العمر 18 عاما، هو نجم كرة القدم الجديد في الدوري النرويجي، وسجل 64 هدفا في 37 مباراة فقط لنادي مولده على مستوى الشباب.

كما سجل المهاجم الشاب قبلها 40 هدفا في 31 مباراة على مستوى الشباب لصالح نادي براين إف كي النرويجي.

مواهب الشاب النرويجي الجديد واضحة في مستوى الشباب، لكن عليه أن يكرر هذه الأرقام "المرعبة" على مستوى الفريق الأول، لو أراد أن يماثل ابن عمه هداف البريميرليغ.

ويبلغ طول هالاند الصغير 180 سم، فهو ليس بحجم إرلينغ هالاند، الذي يبلغ طوله 194 سم، لكن كلاهما متشابهان بشكل "مخيف"، ويتشاركان عددا من الصفات على أرض الملعب مثل التسديد والسرعة.

في عام 2020، عندما سُئل ألبرت عن ابن عمه الكبير إرلينغ هالاند، قال لصحيفة نرويجية محلية: "إنه أمر رائع ما يفعله، لكن من الجيد ترك مقارنته بي الآن.

وأضاف: "أرغب حقا في الانضمام إلى المنتخب الوطني المخصص لكل فئة عمرية. على المدى الطويل، آمل بأن أكون قادرا على كسب لقمة العيش من لعب كرة القدم".
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