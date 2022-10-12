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رياضة

"بيروت فيرست كلوب" الى نصف نهائي سلة النوادي العربية بالكويت

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:06
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 تأهل "بيروت فيرست كلوب" بطل لبنان في كرة السلة، للدور نصف النهائي من بطولة النوادي العربية الـ34 التي تستضيفها الكويت، بفوزه بعد ظهر اليوم على وصيفه في بطولة لبنان الرياضي بيروت بفارق اربع نقاط 80 -76، علما ان الفائز تقدم في نهاية الشوط الثاني بفارق 20 نقطة 45 - 25، في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة الاتحاد الكويتي لكرة السلة.
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وخسر بيروت جهود علي حيدر الذي خرج بالاخطاء الشخصية الخمسة قبل النهاية ب3:39 دقائق، بخطأ مزدوج احتسب عليه وعلى هايك من الرياضي.
 
 
وبذلك يمضي بيروت بسجل نظيف في البطولة التي حل فيها وصيفا في موسمين تواليا امام الاتحاد السكندري المصري. 
 
في حين عانى الرياضي بيروت خسارته الثانية بعد اولى امام الاهلي المصري في دور المجموعات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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