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رياضة

بـ"هاتريك تاريخي".. محمد صلاح يحطم أرقاماَ قياسية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2022 | 02:00
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حطم المصري محمد صلاح رقماً قياسياً مشتركاً في دوري أبطال أوروبا، بين أربعة لاعبين، ديديه دروغبا، سيرجيو أغويرو، تيري هنري، ورود فان نيستروي، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" في شباك رينجرز.
وقاد صلاح ليفربول لاكتساح مضيفه رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 75، 80 و81، وصنع الهدف السابع.
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وبفضل هذه الثلاثية، أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق إنجليزي واحد في دوري أبطال أوروبا، برصيد 38 هدفا.
 
 


وتخطى صلاح أرقام دروغبا الذي سجل 36 هدفا مع تشيلسي، وأغويرو الذي سجل أيضا 36 هدفا مع مانشستر سيتي، وهنري الذي أحرز 36 هدفا مع أرسنال، وفان نيستروي الذي أحرز 36 هدفا أيضا مع مانشستر يونايتد.
 
المصدر: روسيا اليوم
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