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رياضة

ليفاندوفسكي يُنقذ برشلونة من فخ الإنتر في ليالي "الابطال" (فيديو)

Lebanon 24
12-10-2022 | 23:54
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حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة برشلونة وضيفه إنتر، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وسجل لإنتر، كل من نيكولو باريلا، ولاوتارو مارتينيز، وجوسينس في الدقائق 50 و63 و89 تواليا، بينما سجل لبرشلونة عثمان ديمبلي، وروبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقائق 40 و82 و"90+2".
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وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة التي يتصدرها بايرن ميونخ برصيد 12 نقطة والمتأهل سلفا للدور ثمن النهائي، فيما رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
ولم يعد مصير برشلونة بين يديه للتأهل للدور ثمن النهائي، فحتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين، فسينتظر تعثر إنتر في مباراتيه الأخيرتين أيضا.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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