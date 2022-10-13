تنبأ بنجوميته الحالية.. كلمات أغنية الراب التي نشرها هالاند في 2016 (فيديو)

قبل أن يبدأ ممارسة هوايته المفضلة، كانت لدى النرويجي المبهر إرلينج هالاند هواية أخرى، لكن يبدو أنه لم يكن موهوبًا فيها بقدر موهبته في عالم كرة القدم.

هالاند كان مع اثنين من أصدقائه عضوًا في فرقة لغناء فن الراب، الأمر الذي أعيد اكتشافه الآن بعدما بات هالاند ملء أسماع وأبصار العالم أجمع.

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ما هو اسم أشهر أغاني الراب التي شارك فيها هالاند؟

أشهر أغاني هذه الفرقة التي كانت تسمى بـ"فلو كيجز" كانت أغنية "كيجو جو" والتي اشتهرت بشكل كبير.







وظهر بوضوح كيف أن هالاند اعتمد جودة بدائية مع أصدقائه ليشتهروا عبر "يوتيوب".

ما هي كلمات أغنية الراب التي غناها هالاند؟

لكن إذا كنت تعتقد أن الأكثر إثارة للسخرية هو جودة الفيديو فإنك تكون مخطئًا، كلمات الأغنية برمتها مثيرة للضحك، خصوصًا المقاطع التي كتبها وألقاها هالاند.

كان هالاند يقول في هذه الأغنية المقطع المتكرر "الكورس" والذي كان مضمونه:



"يا رفاق هلا توقفتم عن الحديث كالثيران..



الآن أنا مرتاح لأتحدث عن الأمر



أتحدث عن الأزمة العالمية، أعتقد أنها أكثر أهمية،



رفاق! أنا لينج (مشتق من إرلينج) والجميع يعرفني..



أنا الشخص الذي يستطيع الناس أن يروه على التليفزيون



أظهر بشكل جيد حتى حين أتناول الطعام".





يتكرر المقطع مرتين في هذه الأغنية التي جذبت أنظار الكل لترجمتها عبر يوتيوب ومعرفة ما الذي كان يقوله هداف مانشستر سيتي الحالي. يتكرر المقطع مرتين في هذه الأغنية التي جذبت أنظار الكل لترجمتها عبر يوتيوب ومعرفة ما الذي كان يقوله هداف مانشستر سيتي الحالي.

يعود هالاند ليضيف بيتين قصيرين إلى مشاركته في هذه الأغنية الكارثية فيقول: "نعم.. لكنني لا أستطيع الرقص على أنغام كيجو".

و"كيجو" الذي تحمل الأغنية اسمه هو موسيقي نرويجي شهير للغاية معروف بموسيقاه الصاخبة وشهرته الكبيرة في البلاد.

ثم يختم هالاند الأغنية قائلًا: "ارفع صوت الموسيقى!".

المصدر: جول