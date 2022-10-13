ما هي الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

يقترب دور المجموعات من منافسات موسم 2022-2023 في بطولة دوري أبطال أوروبا من نهايته، وقد ضمنت بالفعل بعض الأندية مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.



وحتى الآن ضمنت خمسة أندية التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، ويتبقى 11 مقعدًا من المنتظر أن تُحسم خلال آخر جولتين من دور المجموعات.

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يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، لتبدأ من دور الستة عشر المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المطاف.

ما هي الفرق المتأهلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟ لم يحسم حتى الآن التأهل للدور الثاني في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 إلا فريق واحد فقط هو مانشسترسيتي، ومن المتوقع أن يلحق به أكثر من اسم مع نهاية الجولة الرابعة. في المجموعة الأولى، حقق نابولي العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، وأصبح تأهله مسألة وقت، وهو نفس الأمر لبايرن ميونخ متصدر المجموعة الثالثة، كذلك ريال مدريد المنافس في المجموعة السادسة. الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعة المتصدر الوصيف غير مُحدد بعد الأولى - - نابولي الثانية - - كلوب بروج الثالثة - - بايرن ميونيخ الرابعة - - - الخامسة - - - السادسة - - ريال مدريد السابعة - - مانشستر سيتي الثامنة - - -

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 شباط 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 شباط.



أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 آذار 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 آذار 2023.