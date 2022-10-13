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رياضة
أسطورة ليفربول: صلاح خائف من هالاند
Lebanon 24
13-10-2022
|
11:00
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وجه مارك لورنسون، أحد أساطير ليفربول الإنجليزي، انتقادات حادة للنجم محمد صلاح، مشيراً إلى أن وصول إرلينغ هالاند إلى الدوري الإنجليزي جعل اللاعب المصري يشعر بالخوف.
وتزامن وصول إرلينغ هالاند إلى الدوري الإنجليزي، حيث يلعب مع مانشستر سيتي، مع تراجع حاد في مستوى صلاح هداف الدوري الموسم الماضي، إذ سجل الأول 15 هدفاً في 9 مباريات، بينما أحرز صلاح هدفين بـ8 مباريات لعبها مع ليفربول.
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وقال لورنسون لإذاعة "توك سبورت": صلاح بعيد للغاية عما نعرفه عنه، أشاهده وكأنني أشاهد لاعباً آخر، وكل محاولاته بالعودة إلى ما كان عليه تذهب سدى.
وواصل المدافع الفائز بـ13 لقباً مع ليفربول: لم يصبح صلاح لاعباً سيئاً بين عشية وضحاها، أظن أنه خائف للغاية من هالاند، كون الأخير سجل الكثير من الأهداف في فترة قصيرة من عمر الدوري، وبالتالي صلاح لن يفوز بجائزة الهداف.
(العربية)
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