بشأن مونديال 2022... ماذا قال بوتين لأمير قطر؟

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تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائمها اليوم الخميس في أستانا، التوفيق في إقامة مونديال قطر.وأشار بوتين إلى أن موسكو مستعدة لمشاركة تجربتها الخاصة في استضافة حدث رياضي.وقال بوتين: "نفعل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنقل تجربة التحضير لكأس العالم، كما تعلمون، لقد أتيحت لنا الآن الفرصة للحديث عن هذا أيضا".ثم أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن قطر ستكون قادرة على استضافة مونديال 2022 بنفس المستوى العالي الذي قدمته روسيا عام 2018.وتابع: "أتمنى لكم التوفيق في إقامة هذا الحدث الكبير، وأنا متأكد من أن الأمر سيكون كذلك".