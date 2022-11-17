تحوّلات في ساحة المعركة بعد الانسحاب الروسي من خيرسون

بعد انسحاب روسيا القسري من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي، بدأ الطرفان دراسة خطواتهما التالية، حيث يتوقع محللون عسكريون اشتداد القتال في الشرق وبالقرب من مدن بحر آزوف في الجنوب.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "من المتوقع أن تشتد المعارك لاحقاً بالقرب من دونيتسك في منطقة دونباس الشرقية، لا سيما بالقرب من مدينتي باخموت وأفدييفكا، حيث يخوض المقاتلون معارك ضارية تميزت بقصف مدفعي مكثف، كما وأيضاً في الجنوب باتجاه مدينتي ميليتوبول وماريوبول الإستراتيجيتين. لكن مسؤولًا غربيًا حذر من أنه وعلى الرغم من الزخم الأوكراني، إلا أنه "مع اقترابنا من عام 2023، ما زلنا نتوقع معارك طاحنة وثابتة إلى حد كبير، وما زلنا نتوقع أن لا يفوز أي من الطرفين أو يخسر".

ويقول محللون إن من المرجح أن تجدد روسيا تركيزها على الشرق بعد انسحابها في الجنوب. سيعكس هذا التحول استراتيجية الكرملين بعد انسحاب قواته من كييف في الربيع، عندما أعلنت موسكو مرحلة جديدة من الحرب تهدف إلى "التحرير الكامل" لمنطقة دونباس، حيث قامت روسيا منذ عام 2014 بالتأجيج لحرب باستخدام قوات محلية بالوكالة".

وتابعت الصحيفة، "قال كونراد موزيكا، من شركة Rochan Consulting، وهي مجموعة مقرها بولندا متخصصة بمراقبة مسار الحروب، إنه إلى جانب التعبئة الأخيرة لحوالى 300 ألف جندي، فإن انسحاب روسيا من خيرسون يمكن أن يخدم مصلحة الكرملين، مما يسمح له بنقل الموارد بعيدًا عن الجنوب وتعزيز قواته على طول خط المواجهة الشرقي.

وكتب موزيكا في مقال تحليلي: "في شباط، دخلت روسيا أوكرانيا بعدد قليل من القوات وقامت بشن الكثير من العمليات من اتجاهات عدة، على الأرجح على افتراض أن الهجمات من الشمال والجنوب والشرق ستجبر كييف على الخضوع". وتابع قائلاً: "نظرًا لأن هذه الخطة لم تتجسد، سرعان ما أصبحت القوات الروسية منتشرة بقوة". لكنه أضاف: "مع وجود عدد أقل من الأراضي تحت السيطرة، ستزداد كثافة القوات الروسية وسيكون لموسكو عدد أكبر من الجنود لكل كيلومتر مربع مما كان عليه منذ أوائل آذار"."

وأضافت الصحيفة، "قال مسؤول غربي إن ما يصل إلى 50 في المئة من القوات الروسية المنسحبة من خيرسون يمكن نقلها إلى جبهات أخرى، لا سيما في دونباس، حيث أقامت موسكو مواقع دفاعية جديدة مهمة. قد تُجبر كييف أيضًا على إعادة توجيه القوات من الجنوب.

وقال أوليكسي ميلنيك، المقدم السابق في القوات الجوية الأوكرانية والمدير المشارك الآن لمركز رازومكوف للأبحاث في كييف: "منطقيًا يتعين على أوكرانيا إعادة نشر قوات إضافية في مقاطعة دونيتسك حتى لا تسمح للروس بالنجاح". تكافح أوكرانيا لدفع القوات الروسية للعودة إلى دونيتسك. ويدور قتال شرس بالقرب من أفدييفكا، وهو موقع مصنع كبير لفحم الكوك، وقرب بخموت، التي تقع على طريق رئيسية سريعة وهي بوابة إلى المدن الكبرى التي تسيطر عليها كييف والتي تعمل كمراكز عسكرية مهمة.وقال ميلنيك إن الجبهة الجنوبية من المرجح أن تكون التركيز الرئيسي لكييف.

أضاف: "بالنسبة للجانب الأوكراني، فإن الجبهة الشرقية مهمة... لكن الجبهة الجنوبية باتجاه ماريوبول وميليتوبول هي أكثر أهمية من الناحية التشغيلية، لأن هذا هو المكان الذي يمكن لأوكرانيا أن تقطع فيه الإمدادات الروسية عن قواتها وعن شبه جزيرة القرم"."

وبحسب الصحيفة، "يتوقع مسؤولون ومحللون غربيون أنه من غير المرجح أن تحاول القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو، الذي تقع خيرسون على أطرافه، بأعداد كبيرة في المستقبل القريب نظرًا لقوة الدفاعات الروسية على الضفة الشرقية. لكن من المتوقع أن تنقل روسيا خطوط إمدادها إلى نقطة أعمق في مقاطعة خيرسون على هذا الجانب من النهر، لأن صواريخ "هيمارس" الأوكرانية يمكن أن تصل إلى مناطق بعيدة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وقال محللون إنه من المتوقع أن تحاول أوكرانيا نشر قواتها في هجوم بري جديد محتمل بين الجبهتين الشرقية والجنوبية. يمكن أن تساعد استعادة مدن ميليتوبول وبيرديانسك وماريوبول الجنوبية في وضع نهج لشبه جزيرة القرم، على الرغم من أن المحللين والمسؤولين الأوكرانيين والغربيين منقسمون حول ما إذا كانت هذه الخطوة ممكنة. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأسبوع الماضي إن روسيا تعزز قواتها بالقرب من ميليتوبول".

وتابعت الصحيفة، "وقال محللون أوكرانيون إن قدرة قواتهم على التصرف بالاعتماد على عنصر المفاجأة كانت حاسمة. وقال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن "هذا التكتيك ذكي للغاية ويتمثل بعدم التصرف قبل أن يحين الوقت المناسب، وبعدم الإستسلام لعدوك وإنما بعدم تقديم الوعود غير المتوقعة وتجنب رفع التوقعات بهدف تجاوزها لاحقاً". في غضون ذلك، قال أندريه زاغورودنيوك ، وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن روسيا من المرجح أن تزيد هجماتها الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في البلاد. واستهدفت ضربات جديدة كييف يوم الثلاثاء. على الرغم من أن المحللين والمسؤولين يتوقعون جمودًا نسبيًا في الأشهر المقبلة، فإن البعض قلق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يصعد الحرب إذا حققت أوكرانيا مكاسب أكبر مما كان متوقعًا".

وأضافت الصحيفة، "حذرت الولايات المتحدة روسيا مرارًا من استخدام الأسلحة النووية. وصعدت جهودها يوم الاثنين، حيث التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز بنظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة، في أول اتصال شخصي معروف بين المسؤولين الأميركيين والروس منذ بدء الحرب. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لقد كنا منفتحين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا بشأن إدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية والمخاطر على الاستقرار الاستراتيجي"."