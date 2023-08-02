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خاص
هل ستنهي الصفقات الدبلوماسية الصراع في الشرق الأوسط؟... "Foreign Affairs" تُجيب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
02-08-2023
|
03:30
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في منتصف شهر تموز، أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة رفيعة المستوى شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وهي رحلة جلبت عشرات المليارات من الدولارات على شكل صفقات استثمارية إلى الاقتصاد التركي المتعثر.
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وبحسب مجلة "Foreign Affairs" الأميركية، "كانت الرحلة تتويجًا لذوبان الجليد الدبلوماسي المتزايد بين تركيا والحكومتين السعودية والإماراتية بعد ما يقرب من عقد من العلاقات الجليدية. في الواقع، أصبح هذا التقارب بحد ذاته ممكنًا من خلال استئناف قطر، حليفة تركيا، العلاقات مع الرياض وأبو ظبي، بعد انقطاع دام سنوات. واللافت أنها ليست الصفقة الوحيدة التي تحدث في الشرق الأوسط. ففي عام 2020، استهلت إسرائيل بناء العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة من خلال اتفاقيات إبراهيم. وبعد بضعة أشهر، انضم كل من المغرب والسودان إلى الاتفاقيات أيضًا. أما في آذار 2023، اتفقت إيران والمملكة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من العداء المتبادل. وفي أيار، تم الترحيب بالرئيس السوري بشار الأسد في جامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد من العزلة".
ورأت المجلة أن "الدول التي اتبعت نهجًا عسكريًا تجاه بعض صراعات المنطقة، بشكل مباشر أو بالوكالة، قررت في الوقت الحالي على الأقل، أن الدبلوماسية هي طريقة أفضل لتعزيز مصالحها. وبحسب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن التقارب بين السعودية وإسرائيل قد يساعد في إنقاذ عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المحتضرة. لكن يجب على المراقبين أن يحرصوا على عدم المبالغة في هذا التحول العميق والملحوظ. إن العديد من الدوافع الكامنة وراء صراعات المنطقة لا تزال دون معالجة إلى حد كبير، منها الجدل حول دور الإسلام والإسلاميين في الحكومة، والعداء الطويل الأمد بين إيران وكل من إسرائيل وبعض الدول العربية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني... . في الواقع، قد يكون تطبيع العلاقات بين الحكومات المختلفة قد زاد من ترسيخ بعض هذه المشاكل".
بحسب المجلة، "إن الدبلوماسية مهمة بلا شك، خاصة وأن إقامة علاقات بين السعودية وإيران، وإسرائيل وعدة دول عربية، وقطر وخصومها الخليجيين، وكذلك الانفتاح التركي الأخير على مصر وعدة دول خليجية، ستحقق أموراً عدة، منها فتح قنوات اتصال جديدة. ففي منطقة تعاني من نزاعات قديمة وعميقة من المهم الحفاظ على اتصالات منتظمة رفيعة المستوى. لذلك، إن تحول الشرق الأوسط إلى الدبلوماسية والتطبيع يقدم فوائد لا جدال فيها. فالعديد من الصراعات في المنطقة - بين إسرائيل وحماس، وإسرائيل وإيران، وإسرائيل وحزب الله - ليست سوى نقطة انطلاق نحو التصعيد الكبير".
وتابعت المجلة، "إن سوء تقدير واحد أو سوء فهم، أو سقوط صاروخ على مدرسة أو مركز تسوق بدلاً من هدف عسكري أو حقل مفتوح، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة غير منضبطة من الأحداث. في مثل هذه الحالة، يعد وجود خطوط اتصال في ظل دبلوماسية نشطة أمر بالغ الأهمية، حتى لو كانت هذه القنوات لا تشمل المتحاربين المباشرين. إذاً، من الجيد رؤية أن العديد من دول الشرق الأوسط اختارت الانسجام".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
صحافة أجنبية
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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