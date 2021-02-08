قوة التنين الصيني تتعاظم: اللبنانيون يفضلون بكين على واشنطن والعين على إيران

حذّر تقرير نشرهمن أنّ صعود نفوذ الصين يعقّد خطط سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن السياسية في الشرق الأوسط، انطلاقاً من الاتفاق النووي الإيراني وصولاً إلى المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية.وأوضح التقرير أنّ دور الصين المتزايد كلاعب سياسي مؤثر في المنطقة يتوسع، موضحاً أنّها أصبحت أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى البلدان العربية في النصف الأول من العام 2020، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 115 مليار دولار.وتابع الموقع قائلاً إنّ بكين أبرمت شراكات استراتيجية أو شراكات استراتيجية شاملة مع 12 بلداً عربياً. وفي مؤشر إلى تعاظم تأثير التنين الصيني في العالم العربي، استشهد الموقع، إذ أظهرت نتائجه أنّ الرأي العام العربي يميل إلى الصين بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية: يفضل الصين النصف أو أكثر في 3 دول – الجزائر (60 بالمئة)، المغرب (52 بالمئة)، تونس (50 بالمئة) – وتصل النسبة إلى الثلث أو أكثر في كل من لبنان (43 بالمئة) والأردن (35 بالمئة) وليبيا (34 بالمئة).اقتصادياً، تطرّق الموقع إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي تشكل جزءاً أساسياً من انتشارها في المنطقة، لافتاً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي "الحليف الأوثق" بالنسبة إلى واشنطن انضم إليها، إلى جانب 17 دولة.في تعليقه، قال الخبير روبرت كابلان: "بهدف ربط هذه الأماكن ببعضها البعض، تنشط الصين كثيراً في مجال بناء أو المساعدة على بناء أو المساعدة على تمويل المرافئ والقواعد العسكرية وإبرام شراكات اقتصادية واستراتيجية وثيقة مع دول الشرق الأوسط الكبير"، محذراً: "من خلال ربط أوروبا بشرق آسيا عبر الشرق الأوسط، تستطيع الصين السيطرة على طرق التجارية الأفريقية-الأوراسية- أي ما أطلق عليه عالم الجغرافيا البريطاني الكبير هالفورد ماكيندر تسمية "جزيرة العالم".على مستوى تراجع الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، حذّر كابلان من أنّ بكين التي تملأ فراغ واشنطن في الشرق الأوسط ستمثل تهديداً للولايات المتحدة، قائلاً: "هذا تهديد لأنّ أغلبية الكلام الذي دار في واشنطن خلال السنوات القليلة الماضية تمحور حول الحاجة إلى الانسحاب من الشرق الأوسط، لأننا منخرطون هناك بما يُسمى الحروب اللانهائية. وإذا انسحبنا فعلاً، أو حتى جزئياً، فإنّه من شأن هذه الخطوة أن تفسح مجالاً واسعاً من الفرص أمام الصينيين".توازياً، أبرَزَ الموقع العلاقات الصينية-الإيرانية، مبيناً أنّها تضطلع بـ"رمزية خاصة بالنسبة إلى البلديْن"، ومعيداً سبب التفات طهران إلى بكين إلى العقوبات الأميركية. وقال الموقع إنّ طهران اتجهت نحو الصين سعياً إلى الحصول على دعم اقتصادي وعسكري، في حين تبحث بكين عن موارد أرخص للطاقة. في هذا الصدد، تناول الموقع الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أبرمها البلدان في العام 2016، مشيراً إلى أنّها منحت بكين موطئ قدم في الشرق الأوسط.وهنا، لفت الموقع إلى أنّ الصين تُعد حالياً أكبر شريك تجاري ومشترٍ للنفط بالنسبة إلى إيران، فضلاً عن أنّها تمثّل أكبر سوق تصدير للمنتجات غير النفطية ومصدراً هاماً للاستثمارات الأجنبية. على صعيد التجارة الثنائية، لفت الموقع إلى أنّ قيمتها بلغت 400 مليون دولار في 1994 وارتفعت لتبلغ 2.48 مليار دولار في 2000. وبحلول 2019، وصلت قيمتها إلى أكثر من 23 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية.ومع تبدّل الإدارة الأميركية وسياسة واشنطن بشأن الاتفاق النووي، جدّدت حكومتا البلديْن تعهّدهما بتعزيز العلاقات؛ شدّد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في مؤتمر بالفيديو مع رئيس مجلس الشعب الصيني لي جانشو على أنّ "العلاقات الودية بين طهران وبكين لم ولن تتأثر بالظروف الدولية والعلاقة مع الآخرين، وتقوم علي أساس التعاون والمصالح المشتركة في كل المجالات وانّ إرادة قادة البلدين هي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها قدر الإمكان".وعليه، حذّر الأستاذ المحاضر في كلية الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة كنتاكي، روبرت فارلي، قائلاً: "نعم، علينا مواجهة الصين، ولكن علينا الانتباه الآن إلى الشرق الأوسط، ليس بسبب الإرهاب، بل بسبب نفوذ الصين المتزايد في إيران، وعلاقات الصين النامية مع السعودية وما إلى هنالك".