الحرب الروسية: هل تصل إلى الشرق الأوسط؟

"لا يمكن للحرب أن تحدث من فراغ. تمتد مخالب الغزو الروسي البشع لأوكرانيا إلى الخارج لتشمل،ليس فقط طرفي الصراع، ولكن البلدان الأخرى والسياسات الأخرى"، بحسب ما كتبت صحيفة "نيوزويك" الأميركية، متابعة"لنبدأ باجتماعات الاتفاق النووي الإيراني التي تم إحياؤها والتي انعقدت في فيينا. لم تُخفِ الإدارة الأميركية حقيقة أنها تطمع لتحقيق صفقة وأنها مستعدة لتقديم فوائد لإيران، بما في ذلك التنازل عن العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي "المدني". لكن روسيا كانت لاعباً رئيسياً في المفاوضات. حتى الآن، كانت واشنطن وموسكو تنسقان مواقفهما. بصفتها منافسًا تاريخيًا لإيران، لم تكن روسيا مهتمة بشكل خاص بأن تنتج طهران أسلحة نووية، لذلك كانت على استعداد للضغط من أجل نقاط أميركية معينة. من ناحية أخرى، يبدو أن موسكو مهتمة بالجهاد السنّي أكثر من الجهاد الشيعي. المسلمون في روسيا هم في الغالب من السنّة، وكانت حرب بوتين الشرسة في الشيشان تهدف إلى القضاء على الجهاد السنّي مثل أي شيء آخر (كان ينبغي أن يكون هذا تحذيرًا بشأن نوع الحرب التي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا لخوضها في أوكرانيا، لو كان الغرب منتبهًا). وكانت المشاركة الإجرامية لروسيا في الحرب السورية، من بين أمور أخرى، تتعلق بقتل الجهاديين السنّة بمساعدة الميليشيات الشيعية الإيرانية".وتابعت الصحيفة، "كان التوافق مع إيران في سوريا منطقيًا من وجهة النظر الروسية، لكن التحالف مع الولايات المتحدة في فيينا كان كذلك أيضاً. حتى غزا بوتين أوكرانيا. اختفى اهتمامه بمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن في تحقيق فوز على أي مستوى. علاوة على ذلك، يعتمد بوتين على إسرائيل - الدولة الوحيدة التي تقبلها موسكو وكييف كقناة - للتفاوض مع أوكرانيا. في حين أن الهدف الأساسي لإسرائيل في هذا الدور هو بالتأكيد إنهاء فظاعة الحرب التقليدية الروسية، فقد أثار رئيس الوزراء نفتالي بينيت بشكل شبه مؤكد قضايا إيران والأسلحة النووية وموقف روسيا في فيينا أثناء تواجده فيها. وتتخذ روسيا الآن هذا الموقف المتشدد. بعد أن أصبح الآن محاصراً من قبل الكثير من دول العالم، ها قد أضاف بوتين وشركاه شرطًا في فيينا مفاده أن روسيا لن توافق على صفقة ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا والناجمة عن الحرب - وهي خطوة تتفق مع مصالح موسكو الحالية. بطبيعة الحال، رفضت الولايات المتحدة هذه الحيلة الواضحة لإنهاء محادثات فيينا. فالمحادثات الآن "متوقفة"، مما يؤجل وربما يغرق اتفاق إيران الذي تم إحياؤه".وبحسب الصحيفة، "جعلت السياسة الروسية الإيرانيين أكثر غضبًا من الولايات المتحدة أكثر من المعتاد. كانوا يفترضون أن بايدن سيأخذ صفقة - أي صفقة - وبصراحة، اعتقد الكثير من الأشخاص الآخرين ذلك أيضًا. لكن حتى بايدن لم يستطع قبول هذه الصفقة. وكأنها تثبت أن لديها طرقًا لجعل الولايات المتحدة تدفع، أطلقت إيران صواريخ أصابت القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق. وتريد إيران أن توقع الولايات المتحدة صفقة، وفي نفس الوقت تقصف الأصول الأميركية. قال البيت الأبيض إنه يحتفظ "بالحق في الرد في الوقت وبالطريقة التي نختارها، لكننا سننتظر حسم الإسناد أولاً". أعلن الحرس الثوري الإيراني - وهو كيان إرهابي إيراني يخضع لعقوبات دولية - مسؤوليته عن الهجوم على ما وصفه بأنه موقع أمامي لـ "النظام الصهيوني المزيف". وما من رد من قبل واشنطن حتى الآن. فهدف إيران - باعترافها الخاص - هو تدمير إسرائيل، وهي تستغل انشغال العالم بأوكرانيا لزيادة نشاطها العسكري في جنوب سوريا بالقرب من حدود إسرائيل. يواصل الملالي شحن الأسلحة إلى كل من سوريا ولبنان - منتهكين بذلك أحد الخطوط الحمراء لإسرائيل. تواصل القدس قصف الأهداف ذات الصلة، حيث قتلت هذا الأسبوع ضابطين من الحرس الثوري الإيراني متورطين في تهريب صواريخ دقيقة عبر مطار دمشق. تعتمد قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها الشمالية من إيران وحزب الله إلى حد ما على موافقة روسيا على العمليات الإسرائيلية وعدم النزاع المستمر. إن تغيير موقف روسيا تجاه إسرائيل، في ما يتعلق بحرب أوكرانيا أو أي شيء آخر، يمكن أن يغير الخطط العملياتية لإسرائيل. إن موقف روسيا ليس مجرد موقف دبلوماسي. مع وجود قاعدة جوية وقاعدة بحرية في سوريا، يمكن لموسكو أن تحاول فرض تغيير في السياسة - رغم أنه من المسلم به أنه لا يبدو مرجحًا الآن. من غير الواضح ما إذا كان بوتين يعتقد أنه سيجد نفسه في هذا الموقف عندما أرسل قواته ودباباته إلى أوكرانيا. هو على الأرجح تصوّر أنه سيقوم بنزهة إلى كييف. ولكن هنا فقد تُرك هو، والأطراف الأخرى - صديق أو عدو أو في مكان ما بينهما - لحل المشكلة".