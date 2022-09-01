"طريقة جديدة للترهيب".. هذا ما يفعله بوتين لإبقاء الغرب بعيداً عن الصراع؟

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في الوقت الذي يتجه فيه المفتشون النوويون الدوليون نحو محطة زابوريزهيا لتوليد الطاقة في أوكرانيا، فها هم أمام موقف لم يتصوره سوى القليل ويتمثل في إمكان تحويل هذه المحطة الضخمة عمدًا إلى قنبلة نووية، حيث تستخدمها روسيا لتخويف عدوها والعالم.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "على الأقل، وجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريقة لاستخدام المنشأة المدنية كدرع لقواته، هم الذين قاموا باحتلالها ويراهنون على أن أوكرانيا لن تخاطر بقصفها والتسبب في إطلاق سحابة من الإشعاع. لكن في بعض الأحيان، يبدو أن بوتين وجد أيضًا طريقة لتوظيف المحطة باعتبارها جزءًا استراتيجيًا مساعدًا لترسانته النووية. على مدى الأشهر الستة الماضية، تذرع بوتين مرارًا وتكرارًا باحتمال حدوث تصعيد نووي، حتى لو نفى بعض مساعديه لاحقًا هذا الاحتمال. في وقت مبكر من الحرب، أصدر الرئيس الروسي سلسلة من التهديدات النووية الخفية، وأمر في وقت ما مساعديه، على شاشة التلفزيون، بوضع قواته النووية في حالة تأهب. لا يوجد دليل على أنهم فعلوا ذلك بالفعل، لكن رسالته وصلت، وهي محاولة فجة لتخويف قادة أوكرانيا وتحذير الغرب للبقاء خارج الصراع. الآن، بناءً على تقييم بعض مسؤولي الاستخبارات الأميركية وصانعي السياسة، الذين رفضوا التحدث بشكل رسمي عن المواجهة في أكبر محطة نووية في أوروبا، ها هو بوتين يستخدم خطر وقوع كارثة في المحطة الشاسعة على طول نهر دنيبر لأغراض مماثلة. والنتيجة هي أن محطة زابوريزهيا لا تثير الخوف من وقوع كارثة فحسب، بل إنها تأتي أيضًا لتحديد نوع جديد من التهديد النووي".وتابعت الصحيفة، "قال غاري سامور، الذي شعل منصب المستشار النووي الرئيسي في مجلس الأمن القومي للرئيسين كلينتون وأوباما، "قمنا بدراسة فكرة أن تصبح محطة للطاقة النووية جزءاً من صراع كثيرًا من قبل، ولهذا السبب تم تصميم المحطات لمقاومة الهجوم". وتابع قائلاً: "لكن فكرة استخدام المحطة كدرع للقوات التي تحتل محطةً، أو أن شخصًا مثل بوتين قد يستخدم مخاطر الهجمات أو الحوادث كشكل من أشكال التخويف - لا أعتقد أن هذا كان شيئًا قمنا بدراسته تمامًا". يوم الثلاثاء، لم يتضح بعد ما إذا كان فريق التفتيش، بقيادة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نجح في اجتياز خطوط المعركة لتقييم سلامة المحطة. التقى غروسي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، على أمل العثور على ممر آمن إلى المحطة مع أكثر من عشرة مفتشين. وسبق وأقر غروسي أن السلطات الممنوحة للوكالة لم يتم تصميمها أبدًا لتحدٍ مشابه لزابوريزهيا. تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصلاحية إطلاق الإنذار إذا رأت أدلة على تحويل الوقود النووي إلى أسلحة نووية، وللمساعدة في تدريب العمال على بروتوكولات الأمان، لكنها لا تملك تفويضًا للتعامل مع التهديد الحالي".وأضافت الصحيفة، "لا تستطيع الوكالة التي يرأسها غروسي أن تأمر بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المفاعل، أو إنهاء القصف. ليس لديها الخبرة أو وحدات استخبارات للتوصل إلى قرار بشأن القوات المسؤولة عن الهجمات. دعا جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى "إيقاف محكوم لتشغيل المفاعلات النووية"، نظرًا لأن اتصالها بشبكة الكهرباء الأوكرانية كان عرضيًا في أحسن الأحوال. لكن القيام بذلك من شأنه أن يقطع أوكرانيا عن إمداد أساسي بالكهرباء. قبل الحرب، أنتجت المفاعلات الستة في المحطة ما يقرب من خمس الطاقة الكلية في أوكرانيا وما يقرب من نصف طاقتها المولدة بالطاقة النووية، مما حررها من الاعتماد على روسيا. ويأمل البيت الأبيض أن يؤدي الإغلاق إلى تقليل فرص حدوث انهيار كارثي، حتى لو لم يقضي على المخاطر بالكامل. لكن يبدو أن الأوكرانيين مترددين، ويتجاهل الروس مطالب سحب قواتهم العسكرية من المحطة. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن إيفان نيتشايف، من وزارة الخارجية الروسية، قوله في إفادة صحفية قبل أسبوعين: "المقترحات بشأن منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريزهيا غير مقبولة. إن تنفيذها سيجعل المفاعل أكثر عرضة للخطر". في مقابلة يوم الثلاثاء، قال ميخايلو بودولاك، مساعد زيلينسكي، إنه يأمل أن يصل المراقبون إلى المحطة "بطريقة أو بأخرى". وزعم أن القوات الروسية كانت تطلق نيران المدفعية على طول الطرق التي قد يستخدمها المفتشون للوصول إلى المحطة. وقال بودولاك: "الروس يحاولون ممارسة بعض الضغط النفسي على الوفد، بهدف إصابتهم بالذعر" وبالتالي إلغاء الزيارة".وبحسب الصحيفة، "لم يعلق الروس على هذا الادعاء، ولكن تم تعليق عمليات التفتيش لأسابيع بسبب الجدل حول ما إذا كان المفتشون سيعبرون الأراضي الأوكرانية أو الروسية للوصول إلى المحطة - وتعقدت هذه القضية بسبب رغبة أوكرانيا في تجنب إضفاء الشرعية على الاحتلال الروسي. إن محطة زابوريزهيا ليست المحطة النووية الأولى التي تقع في قلب الصراع. فقد قصفت إسرائيل مفاعل أوزيراك في العراق عام 1981، وآخر بنته كوريا الشمالية في سوريا عام 2007، لمنع البلدين من الحصول على الوقود اللازم لبناء أسلحة نووية. لكن كلا المرفقين كانا قيد الإنشاء ولم يكن بداخلهما وقود نووي بعد، لذا لم يشكل العمل العسكري أي خطر إشعاعي. قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، معًا، بشن هجمات إلكترونية مدمرة على موقع تخصيب اليورانيوم الإيراني في نطنز منذ أكثر من عقد، في عملية سرية تهدف إلى منع طهران من التحرك نحو الحصول على أسلحة نووية. لكن لم يكن هناك خطر حدوث انفجار نووي، ولم يتسرب سوى جزء قليل من نسبياً من الإشعاعات، لأن أجهزة الطرد المركزي التي تنتج اليورانيوم المنخفض التخصيب كانت في أعماق الأرض".وتابعت الصحيفة، "يقول العديد من الخبراء إن ما يحدث في أوكرانيا مختلف. فالعديد من المفاعلات تعمل. تتمتع قوات بوتين، داخل سياج المحطة، بملاذ آمن لإطلاق النار على خصومهم الأوكرانيين، ويمكنهم إلقاء اللوم على أوكرانيا في حال أدت نيران الرد إلى وقوع حادث. بطبيعة الحال، إذا وقع حادث، فمن الصعب تحديد من الذي سيتضرر أكثر: روسيا أم أوكرانيا. قد يعتمد ذلك على الآراء الشائعة حينها. لكن حقيقة احتلال الروس للمحطة توفر لبوتين طريقة جديدة للترهيب دون اللجوء إلى استخدام أحد أسلحته النووية التكتيكية. كما ولديه خيار إلقاء اللوم على الجانب الآخر. باختصار، لقد أزال التمييز الذي كان حادًا في يوم من الأيام بين الأسلحة النووية والمنشآت النووية المدنية. يعود هذا الخط الفاصل إلى ما يقرب من 70 عامًا، عندما طرح الرئيس دوايت دي أيزنهاور لأول مرة صفقة "الذرّة من أجل السلام"، والتي بموجبها تصبح الأسلحة النووية مملوكة من قبل عدد قليل من الدول فقط، ولم يوافق المتلقون للمساعدات النووية لتوليد الطاقة على تطوير ترساناتهم النووية أبدًا".وختمت الصحيفة، "إن المحطة الآن تلعب دورًا جيدًا في استراتيجية التخويف التي يتبعها بوتين، خاصة بعد انهيار خططه للسيطرة على أوكرانيا بأكملها. وختم سامور بالقول: "ليس لدى بوتين سبب وجيه لإزالة خطر وقوع حادث نووي. إنه النفوذ".