Advertisement

صحة

العنب قد يقلل من فرص الإصابة بهذا المرض!

Lebanon 24
14-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1000298-638013494509992723.jpg
Doc-P-1000298-638013494509992723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول العنب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف.
 
 
ووفقاً لباحثي جامعة ويسترن نيو إنغلاند، يعتبر العنب مفيداً بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً غنياً بالدهون، حيث من المعروف أن هذه الفاكهة غنية بمركبات كيماوية (طبيعية) تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتخفض نسبة الكوليسترول.
Advertisement

كما يحتوي العنب أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والسرطان، بحسب صحيفة Independent البريطانية.

إذ أن مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة سواء داخل الجسم - الالتهابات، على سبيل المثال - أو خارج الجسم ، مثل التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية أو دخان السجائر.

والآن، وجد فريق الباحثين أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة العصبونات أو الخلايا العصبية.
 
 
وكشفت دراسة ثانية أجراها الباحثون أن تناول العنب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية - وهي حالة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد - وزيادة متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات إضافية.


يشار إلى أنه بسبب عادات الأكل غير الصحية، تعد هذه الحالة مشكلة صحية متنامية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنها نادراً ما تكون مميتة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد إذا تُركت دون علاج.

فيما وجدت الدراسة الثالثة للفريق أن العنب يحرق أيضاً السعرات الحرارية أثناء هضمه، مما يساعد بدوره على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-14
14:00 | 2022-10-14
08:00 | 2022-10-14
05:00 | 2022-10-14
02:00 | 2022-10-14
23:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website