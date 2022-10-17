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صحة

المضادات الحيوية... اليكم بعض المعلومات عنها

Lebanon 24
17-10-2022 | 08:00
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تعد المضادات الحيوية Antibiotics من أهم الإنجازات الطبية التي تنقذ حياة الملايين، فما هي؟ وكيف تعمل؟ وما الحالات التي تعالجها؟ وما آثارها الجانبية؟ وما أفضل مشروب يتناول معها؟

المضادات الحيوية
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المضادات الحيوية أدوية تستخدم لعلاج أو منع بعض أنواع العدوى البكتيرية. إنها تعمل عن طريق قتل البكتيريا أو منعها من الانتشار، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

ما أنواع المضادات الحيوية؟
تتوفر العديد من المضادات الحيوية بأسماء تجارية مختلفة، وعادة يتم تجميعها معا بناء على كيفية عملها.

فكل نوع من المضادات الحيوية يعمل فقط ضد أنواع معينة من البكتيريا أو الطفيليات، وهذا هو السبب في استخداماتها المختلفة لعلاج أنواع متعددة من العدوى، حسب ما ذكره موقع "بيشنت دوت إنفو" (patient.info).

وتشمل الأنواع الرئيسية للمضادات الحيوية ما يلي:

1- البنسلين Penicillins
مثل فينوكسي ميثيل بنسلين Phenoxymethylpenicillin، فلوكلوكساسيلين Flucloxacillin وأموكسيسيلين Amoxicillin.

2- السيفالوسبورينات Cephalosporins
مثل سيفاكلور Cefaclor وسيفادروكسيل Cefadroxil وسيفاليكسين Cefalexin.

3- التتراسيكلين Tetracyclines
مثل التتراسيكلين Tetracycline والدوكسيسيكلين Doxycycline والليميسيكلين Lymecycline.

4- أمينوغليكوزيدات Aminoglycosides
مثل الجنتاميسين Gentamicin والتوبراميسين Tobramycin.

5- الماكروليدات Macrolides
مثل الإريثروميسين Erythromycin والأزيثروميسين Azithromycin والكلاريثروميسين Clarithromycin.

6- كليندامايسين Clindamycin
7- السلفوناميدات Sulfonamides وتريميثوبريم Trimethoprim
مثل الكو-تريموكسازول Co-Trimoxazole.

8- ميترونيدازول Metronidazole وتينيدازول Tinidazole
9- الكينولونات Quinolones
مثل سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin وليفوفلوكساسين Levofloxacin ونورفلوكساسين Norfloxacin.

10- نتروفورانتوين Nitrofurantoin
الذي يستخدم لالتهابات المسالك البولية.

ما أفضل مضاد حيوي؟
لا يوجد شيء اسمه أفضل مضاد حيوي، فكل حالة مرضية تحتاج معالجة معينة؛ ففي بعض الحالات تحتاج نوعا معينا من المضاد الحيوي، وبعض الحالات مثل الزكام لا تحتاج مضادا حيويا من الأصل.

متى يتم استخدام المضاد الحيوي؟
المضادات الحيوية عقاقير قوية تستخدم لمحاربة العدوى، ومع ذلك لا تعالج جميع أنواع العدوى.

وفي حين أن المضادات الحيوية قد تكون فعالة ضد الالتهابات التي تسببها البكتيريا (الجراثيم)، فهي ليست فعالة ضد الفيروسات.

ومثل جميع الأدوية، يمكن أن تكون للمضادات الحيوية آثار جانبية؛ لذلك يجب استخدامها عند الضرورة فقط، ويمكن أن يكون تناول مضاد حيوي لا تحتاجه ضارا، وفقا لكليفلاند كلينيك.

هل المضاد الحيوي يعالج الالتهاب؟
الالتهاب Inflammation أحد دفاعات الجسم الأساسية ضد الغزاة. ويمثل التورم والاحمرار وعلامات الالتهاب الأخرى جزءا من رد الفعل التلقائي لمجموعة متنوعة من الحالات، بدءا من الخدش الطفيف إلى العدوى التي تهدد الحياة.

هذا صحيح بشكل خاص مع الالتهابات البكتيرية، عندما يتم تفعيل جهاز المناعة للمساعدة في الحفاظ على العدوى موضعية، وقتل الكائنات الحية الدقيقة الغازية، وتمهيد الطريق للشفاء والتعافي.

لكن الالتهاب يسبب أيضا الألم وعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى في حالات الحساسية واضطرابات المناعة الذاتية؛ هنا تساعد المضادات الحيوية جهاز المناعة في التغلب على العدوى عن طريق قتل البكتيريا أو الحد من نموها.

وتشير الأدلة إلى أن بعض المضادات الحيوية قد تلعب أيضا دورا في الحد من الاستجابة الالتهابية نفسها.

ومع ذلك، فإن المضادات الحيوية يجب استخدامها وفقا لإرشادات الطبيب؛ فهناك مؤشرات على أن هذه المضادات الحيوية قد تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة الالتهاب. لذلك في المحصلة يجب عدم استخدامها لعلاج أي التهاب أو عدوى من دون استشارة الطبيب.

آلية عمل المضادات الحيوية
تعمل المضادات الحيوية عن طريق منع العمليات الحيوية في البكتيريا أو قتل البكتيريا أو منعها من التكاثر، ويساعد هذا الجهاز المناعي الطبيعي للجسم على محاربة العدوى البكتيرية.

وتعمل المضادات الحيوية المختلفة ضد أنواع متعددة من البكتيريا، وذلك وفقا لموقع إن بي إس ميدسين وايز. "الجزيرة" 

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