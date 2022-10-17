المضادات الحيوية... اليكم بعض المعلومات عنها

تعد المضادات الحيوية Antibiotics من أهم الإنجازات الطبية التي تنقذ حياة الملايين، فما هي؟ وكيف تعمل؟ وما الحالات التي تعالجها؟ وما آثارها الجانبية؟ وما أفضل مشروب يتناول معها؟
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية أدوية تستخدم لعلاج أو منع بعض أنواع العدوى البكتيرية. إنها تعمل عن طريق قتل البكتيريا أو منعها من الانتشار، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.
ما أنواع المضادات الحيوية؟
تتوفر العديد من المضادات الحيوية بأسماء تجارية مختلفة، وعادة يتم تجميعها معا بناء على كيفية عملها.
فكل نوع من المضادات الحيوية يعمل فقط ضد أنواع معينة من البكتيريا أو الطفيليات، وهذا هو السبب في استخداماتها المختلفة لعلاج أنواع متعددة من العدوى، حسب ما ذكره موقع "بيشنت دوت إنفو" (patient.info).
وتشمل الأنواع الرئيسية للمضادات الحيوية ما يلي:
1- البنسلين Penicillins
مثل فينوكسي ميثيل بنسلين Phenoxymethylpenicillin، فلوكلوكساسيلين Flucloxacillin وأموكسيسيلين Amoxicillin.
2- السيفالوسبورينات Cephalosporins
مثل سيفاكلور Cefaclor وسيفادروكسيل Cefadroxil وسيفاليكسين Cefalexin.
3- التتراسيكلين Tetracyclines
مثل التتراسيكلين Tetracycline والدوكسيسيكلين Doxycycline والليميسيكلين Lymecycline.
4- أمينوغليكوزيدات Aminoglycosides
مثل الجنتاميسين Gentamicin والتوبراميسين Tobramycin.
5- الماكروليدات Macrolides
مثل الإريثروميسين Erythromycin والأزيثروميسين Azithromycin والكلاريثروميسين Clarithromycin.
6- كليندامايسين Clindamycin
7- السلفوناميدات Sulfonamides وتريميثوبريم Trimethoprim
مثل الكو-تريموكسازول Co-Trimoxazole.
8- ميترونيدازول Metronidazole وتينيدازول Tinidazole