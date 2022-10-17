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صحة

هل يمكن أن يسبب الشخير الموت في المنام؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:00
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حذرت الطبيبة الروسية أولغا كالتشينكو، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خطر الموت بسبب الشخير في المنام.


واشارت الأخصائية في حديث لموقع URA.RU، إلى أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف عملية التنفس. والشخير المضاعف يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك زيادة الضغط داخل الجمجمة والشرايين.
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وقالت: "بسبب الشخير لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم. لذلك يعاني من النعاس في النهار، ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير الذي يصاحبه توقف عملية التنفس، هو احد أكثر أسباب الوفاة انتشارا في المنام".
 

ووفقا لها، الشخير ناجم عن مشكلات في الجسم. فقد يكون بسبب أمراض تجويف الأنف، أو بسبب التهاب اللوزتين المزمن أو بسبب زوائد في الأنف أو بسبب الوزن الزائد.
المصدر: روسيا اليوم
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