Advertisement

صحة

السرطان والخرف وأمراض القلب... ماذا تفعل الأطعمة المصنّعة بأجسادنا؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1001282-638016277075628245.jpeg
Doc-P-1001282-638016277075628245.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن دراسة أميركية حديثة شملت 50 ألفاً من المتخصصين الصحيين أن هذه الأطعمة المصنعة يمكن أن تؤدي إلى سرطان القولون. فاستهلاك هذا النوع من الطعام يزيد أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف.
Advertisement
 
ووجدت دراسة أجريت الشهر الماضي في دورية Nature Reviews Clinical Oncology أن الأشخاص الذين وُلدوا بعد عام 1990 هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان قبل بلوغهم الخمسين من العمر مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1970. ويُشتبه في أن الطعام عالي المعالجة قد يكون عاملاً مساهماً في هذا التطور.
 
ووجدت دراسة حديثة شملت 20 ألف بالغ إيطالي أن علامات الالتهاب، التي تترجم بارتفاع كريات الدم البيضاء، كانت أكثر وضوحاً عند أولئك الذين كانت وجباتهم الغذائية تضم طعاماً عالي المعالجة.

وتقول خبيرة التغذية في مجال صحة القلب والتمثيل الغذائي، سارة بيري إن التفاعل الذي يشهده جسم الإنسان بعد تناول هذا النوع من الأغذية "يعرضنا للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان".
 
ترى بيري أن الطعام عالي المعالجة منتشر جداً لدرجة بات إلغاؤه من نظامنا الغذائي كابوساً لوجستياً وسيستغرق وقتاً طويلاً. علاوة على ذلك، يستمتع الناس بمذاقه الصناعي المحسن. وأحد الأمثلة على كيفية تغلغل التصنيع داخل الطعام، هو ظهور المأكولات النباتية، والتي تُنتَج بكميات كبيرة وتُسوَّق بعناية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن الكثير من البدائل النباتية المعبأة بشكل لامع هي في الواقع طعام عالي المعالجة. وتذكّر بيري: "انظر إلى حليب الشوفان، على سبيل المثال. هيكله الأصلي أُزيل وهو مليء بالإضافات". والمشكلة هي أن العديد من المنتجات التي تقدم نفسها على أنها صحية، مثل ألواح البروتين وبدائل الحليب، ليست في الحقيقة كذلك. وبالفعل في العقدين الأخيرين بات شعار "الطعام الصحي" قطاعاً تجارياً ضخماً، رغم أنه ليس "صحياً" بالضرورة.

وتقول بيري إنه، إذا أردنا تقليل استخدام الطعام عالي المعالجة على المدى الطويل، سنحتاج كمجتمع عالمي إلى إعادة اكتشاف أهمية مكونات الطعام الطازج، والطهي، واكتشاف أسباب ازدياد الأمراض المزمنة والسرطان وربطها بالأطعمة الجاهزة.
 
(العربي الجديد) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-10-17
11:00 | 2022-10-17
08:00 | 2022-10-17
05:00 | 2022-10-17
02:00 | 2022-10-17
23:00 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website