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صحة

خبر هام للنساء.. منتجات تنعيم الشعر تسبب هذا النوع من السرطان

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:00
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حذرت دراسة طبية حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، من خطورة المنتجات التي تستخدم في تنعيم وتمليس الشعر، كونها تتسبب بإصابة النساء بسرطان الرحم.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان، إن النساء اللاتي يستخدمن منتجات كيميائية لتنعيم الشعر، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم مقارنة بمن لا يستخدمن هذه المنتجات.
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ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين منتجات الشعر الأخرى التي أبلغت النساء عن استخدامها مثل صبغات الشعر والتجعيد، وخطر الإصابة بسرطان الرحم.

وأشار الباحثون إلى أن منتجات تنعيم أو تمليس الشعر التي تحتوي مركبات كيميائية مثل البارابين والبيفينول والفورمالديهايد، قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وتضمنت الدراسة بيانات 33497 امرأة أميركية، تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عاما، وتوصلت إلى أن 1.64% فقط من اللواتي لم يستخدمن منتجات فرد الشعر مطلقا، سيصبن بسرطان الرحم بحلول سن السبعين.

وارتفع خطر الإصابة إلى 4.05% بالنسبة للمستخدمات اللواتي يكررن استعمال منتجات تمليس الشعر.

ويتوقع المعهد القومي للسرطان 12550 حالة وفاة هذا العام بسبب سرطان الرحم، أو 2.1% من إجمالي وفيات السرطان في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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