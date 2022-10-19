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صحة
ماذا تعرف عن المتلازمة السرطاوية؟
Lebanon 24
19-10-2022
|
05:00
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تحدث الإصابة بالمتلازمة السرطاوية، عندما يُفرز ورم سرطاني نادر، مواداً كيميائية معينة في مجرى الدم، ما يتسبب في ظهور مجموعة من المؤشرات والأعراض.
وتحدث الإصابة بالورم السرطاوي، وهو نوع من السرطانات بطيئة النمو التي يمكن أن تنشأ في عدة أماكن بأنحاء الجسم كافة، بصورة أكبر في السبيل المعدي المعوي أو الرئتين، كما تحدث بين الأشخاص المصابين بالأورام السرطانية في المراحل المتقدمة.
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ويتضمن عادة علاج المتلازمة السرطاوية علاجاً للسرطان، لكن نظراً لأن معظم الأورام السرطاوية لا تؤدي إلى الإصابة بالمتلازمة السرطاوية إلا في المراحل المتقدمة، فربما لا يكون الشفاء ممكناً.
الأعراض
الإسهال.
احمرار الجلد.
آفات جلد الوجه.
صعوبة في التنفُّس.
سرعة نبضات القلب.
الأسباب
تحدث المتلازمة السرطاوية بسبب ورم سرطاوي يفرز السيروتونين، أو مواداً كيميائية أخرى في مجرى الدم، وتحدث الأورام السرطاوية بشكل أكثر شيوعاً في السبيل المَعدي المَعوي، بما في ذلك المعدة والأمعاء الدقيقة والزائدة الدودية والقولون والمستقيم.
وتفرز نسبة قليلة من الأورام السرطاوية فقط، مواداً كيميائية تُسبب ظهور المتلازمة السرطاوية، وعندما تفرز هذه الأورام المواد الكيميائية، يحيِّد الكبد بشكل طبيعي هذه المواد الكيميائية قبل أن تُتاح أمامها الفرصة للانتشار وتُسبب ظهور الأعراض.
لكن، عندما ينتشر ورم متطور إلى الكبد ذاته، فقد يفرز مواد كيميائية لا يحيِّدها الكبد قبل وصولها إلى مجرى الدم. ويُصاب غالبية الأشخاص ممن يتعرضون للإصابة بالمتلازمة السرطاوية بنوع متقدم من السرطان ينتشر في الكبد.
المضاعفات
مرض القلب السرطاوي.
الأزمة السرطاوية.
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