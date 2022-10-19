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صحة

هل تساعد المشروبات الغازية في عملية الهضم بعد تناول الطعام؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 23:00
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أكّدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحيّة بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، بل تحتوي على كميّات هائلة من السكر، والأحماض المضرّة.
وتُعد إزالة المشروبات الغازيّة من نظامك الغذائي طريقة سريعة لتحسين صحتك، وفقدان الوزن.
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وإذا كنت تستهلك المشروبات الغازيّة عدّة مرّات فقط في الشهر، فلا داعي للقلق.
ولكن إذا كنت تشرب أكثر من عبوة يوميًا، فإنه من المحتمل أنّك تعرّض نفسك لخطر الإصابة بحالات صحيّة تشمل السمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.
والمشروبات الغازية المُخصّصة للحميات لا تُعتبر بديلاً صحيًا، إذ تم ربط شرب عبوة واحدة في اليوم فقط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة، والخرف.
وإذا كان يصعب عليك الحد من المشروبات الغازية، فيمكنك إرضاء رغبتك الشديدة في تناول السكر عن طريق الأطعمة الحلوة الطبيعيّة مثل الفاكهة، والتي تحتوي على الفيتامينات المعزّزة للصحة.
وأيضًا، احرص على حمل زجاجة ماء معك، أو ضعها بالقرب من مكتبك.
وبهذه الطريقة، ستكون المياه في متناول يدك، وقد تغنيك عن استهلاك المشروبات السكريّة.
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