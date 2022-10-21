7 فوائد صحية للقرع العسلي تعيده بقوة لمائدة الطعام

Advertisement

بغض النظر عن الطريقة التي تفضل أن تأكل بها اليقطين أو القرع العسلي، فإن هناك، بحسب ما نشره موقع Everyday Health، سبعة أسباب تجعلك ترغب في أن تبدأ به يومك، هي كما يلي:1. غني بالألياف والبكتينإن الألياف الغذائية هي عنصر غذائي أساسي يرتبط في الغالب بتحسين أداء الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، ولكن فوائدها تتجاوز ذلك بكثير، فبالإضافة إلى تحسين صحة الأمعاء، تدعم الألياف صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وفقًا لمايو كلينك. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للألياف، لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من هذه المغذيات.2. نسبة عالية من البوتاسيوموفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن كوبًا واحدًا من اليقطين العادي المعلب يوفر 505 ملليغرام من البوتاسيوم، وهي كمية أفادت تقارير صادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم، وبالتالي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.3. بيتا كاروتين وتعزيز فيتامين Aيحتوي القرع على صبغة برتقالية حمراء تسمى بيتا كاروتين، والتي يحولها جسم الإنسان إلى فيتامين A الغني بمضادات الأكسدة. إن هناك نوعًا من الكاروتين، وهو فئة من الأصباغ الموجودة في الفواكه والخضراوات، يعمل كمضادات للأكسدة.4. فيتامينات ومعادن معززة للمناعةوفقًا لتقرير صادر عن كليفلاند كلينك، يعتبر اليقطين مصدرًا غنيًا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الحديد والفيتامينات A وC وE. يتوافر 10.3 مغم من فيتامين C في كوب واحد من اليقطين المعلب العادي، مما يجعله مصدرًا جيدًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.5. تقليل الالتهابوفقًا لما ذكرته كليفلاند كلينك، لا ينبغي تجاهل الالتهاب المزمن، لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالعجز والوفيات، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان وأمراض الكلى واضطرابات المناعة الذاتية، بحسب ما ورد في نتائج بحث نُشر في دورية Nature Medicine. لا يزال الباحثون يدرسون الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الطعام على مستويات الالتهاب في الجسم، لكن اتباع نظام غذائي كثيف المغذيات يمكن أن يساعد بدرجة مقبولة.6. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلبيمكن للحالات الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة أن تعرض الشخص لخطر متزايد، كما يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة الخاطئ مثل التدخين والنظام الغذائي السيئ وقلة ممارسة الرياضة إلى نتائج مماثلة. لكن يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل اليقطين في تعزيز صحة القلب، لأنه مصدر غني للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.7. صحة العين والجلدتتغير صحة العين والجلد حتمًا مع التقدم في العمر، ولكن يمكن لبعض العناصر الغذائية أن تقدم الدعم. ووفقًا لجمعية البصريات الأميركية، فإن هناك صلة بين التغذية وصحة العين، لهذا يوصي الخبراء بتناول المزيد من اليقطين لأنه فاكهة تحتوي على عناصر مغذية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العيون. على وجه التحديد، يحتوي القرع على الزنك والألياف واللوتين والزياكسانثين وفيتامينات A وC وE التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة العيون والبشرة.