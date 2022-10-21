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صحة

مع انطلاق موسم الشتاء.. اليكم أفضل الطرق لتعزيز المناعة

Lebanon 24
21-10-2022 | 23:41
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نحن في فصل الخريف ولم يبق سوى القليل وندخل فصل الشتاء، الذي يعرف بأمراضه المعدية التي تضرب البشر وخاصة أمراض الجهاز التنفسي.

ومن هذه الأمراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وسط قلق من احتمال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا في الشتاء المقبل.
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وإزاء هذه الأمراض، يمكن للإنسان أن يحصّن نفسه عبر تعزيز جهاز المناعة، كما تقول خبيرة التغذية جوليا زومبانو.

ونقل موقع عيادة "كليفلاند" الصحية عن جوليا قولها، إن تعزيز المناعة ضروري في الشتاء ضروري، خاصة بعد عودة الأطفال إلى المدارس، وتؤدي كثرة الاختلاط مع أقرانهم إلى الإصابة بالفيروسات التي ينقلونها بدورهم إلى أفراد عائلاتهم.

وأضافت أن هذا الأمر يحتم علينا المحافظة على مناعتنا.
 
وأعطت زومبانو سلسلة نصائح منها تناول السبانخ والتوت والزبادي اليوناني بشكل خاص والخضار والفواكه بشكل عام.

ودعت إلى تناول بذور الشيا والكتان، لكونهما مصدرا رئيسيا لأحماض "أوميغا 3، علما أنه يمكن تناول هذه البذور من خلال خلطها مع العصائر والسلطات.

ويعرف عن هذه الأحماض أنها تساعد في تقوي جهاز المناعة للاستجابة ضد الالتهابات. 
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