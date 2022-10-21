26
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مع انطلاق موسم الشتاء.. اليكم أفضل الطرق لتعزيز المناعة
Lebanon 24
21-10-2022
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نحن في فصل الخريف ولم يبق سوى القليل وندخل فصل الشتاء، الذي يعرف بأمراضه المعدية التي تضرب البشر وخاصة أمراض الجهاز التنفسي.
ومن هذه الأمراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وسط قلق من احتمال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا في الشتاء المقبل.
Advertisement
وإزاء هذه الأمراض، يمكن للإنسان أن يحصّن نفسه عبر تعزيز جهاز المناعة، كما تقول خبيرة التغذية جوليا زومبانو.
ونقل موقع عيادة "كليفلاند" الصحية عن جوليا قولها، إن تعزيز المناعة ضروري في الشتاء ضروري، خاصة بعد عودة الأطفال إلى المدارس، وتؤدي كثرة الاختلاط مع أقرانهم إلى الإصابة بالفيروسات التي ينقلونها بدورهم إلى أفراد عائلاتهم.
وأضافت أن هذا الأمر يحتم علينا المحافظة على مناعتنا.
وأعطت زومبانو سلسلة نصائح منها تناول السبانخ والتوت والزبادي اليوناني بشكل خاص والخضار والفواكه بشكل عام.
ودعت إلى تناول بذور الشيا والكتان، لكونهما مصدرا رئيسيا لأحماض "أوميغا 3، علما أنه يمكن تناول هذه البذور من خلال خلطها مع العصائر والسلطات.
ويعرف عن هذه الأحماض أنها تساعد في تقوي جهاز المناعة للاستجابة ضد الالتهابات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
Lebanon 24
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
06:50 | 2022-10-21
21/10/2022 06:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 08:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر بآلاف الدولارات في لبنان قد تحصلُ بخطوة.. إحذروا الكارثة!
Lebanon 24
خسائر بآلاف الدولارات في لبنان قد تحصلُ بخطوة.. إحذروا الكارثة!
08:42 | 2022-10-21
21/10/2022 08:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-21
21/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-21
21/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-10-22
هل من علاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟ اليكم آخر الدراسات
02:00 | 2022-10-22
التعلّق المرضي.. اليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن هذا المرض
16:00 | 2022-10-21
7 فوائد صحية للقرع العسلي تعيده بقوة لمائدة الطعام
14:00 | 2022-10-21
منتجات تمليس الشعر ترفع من مخاطر الإصابة بهذا السرطان!
11:00 | 2022-10-21
الإنفلونزا ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية!
08:00 | 2022-10-21
6 عادات تساعدكم على انقاص الوزن... ما هي؟
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
22/10/2022 13:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
22/10/2022 13:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
22/10/2022 13:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact