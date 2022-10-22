التعلّق المرضي.. اليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن هذا المرض

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وعن أسباب التعلق المرضي يرجح مؤسس نظرية التعلق عالم النفس جون بولبي بأنه قد يكون نتيجة اضطراب نفسي يتضمن مشكلات كامنة في مرحلة الطفولة، كالإساءة الجسدية والعاطفية أو الجنسية نتيجة مشاكل الهجر أو الشعور بالوحدة أو عدم الأمان.





وتشير الدراسات الحديثة إلى تزايد حالات التعلق المرضي بين الأشخاص الذين يعانون في صمت، حيث تنتابهم مشاعر الخوف والغضب والألم أو الخزي التي يتم تجاهلها. يشير الارتباط العاطفي إلى مشاعر التقارب والمودة التي تساعد في الحفاظ على العلاقات بمرور الوقت، لكن هذا الارتباط قد يحيد عن مساره من تعلق آمن إلى تعلق مرضي، يعتبره علماء النفس اضطرابا نفسيا يعاني منه بعض الأفراد الذين يختبرون تفاقم سلوكيات قهرية، أبرزها إظهار اعتماد غير صحي على الآخرين لتلبية احتياجاتهم العاطفية.وعن أسباب التعلق المرضي يرجح مؤسس نظرية التعلق عالم النفس جون بولبي بأنه قد يكون نتيجة اضطراب نفسي يتضمن مشكلات كامنة في مرحلة الطفولة، كالإساءة الجسدية والعاطفية أو الجنسية نتيجة مشاكل الهجر أو الشعور بالوحدة أو عدم الأمان.وتشير الدراسات الحديثة إلى تزايد حالات التعلق المرضي بين الأشخاص الذين يعانون في صمت، حيث تنتابهم مشاعر الخوف والغضب والألم أو الخزي التي يتم تجاهلها.

ما هي أعراض التعلّق المرضي؟



يوضح مركز كوشناخت لعلاج اضطراب التعلق المرضي في سويسرا عددا من الأعراض التي تظهر على المصابين به:



تدني احترام الذات وانعدام الثقة بالنفس

صعوبات في اتخاذ القرارات

صعوبات في تعريف المشاعر

مشكلات في التواصل مع الآخرين

الخوف من الهجر

السيطرة الشديدة على الآخرين

إهمال الاحتياجات الشخصية

شعور مزمن بالملل والخواء

التفكير في الشريك باستمرار أو التحدث عنه

إرسال رسائل نصية في كل الأوقات يوضح مركز كوشناخت لعلاج اضطراب التعلق المرضي في سويسرا عددا من الأعراض التي تظهر على المصابين به:تدني احترام الذات وانعدام الثقة بالنفسصعوبات في اتخاذ القراراتصعوبات في تعريف المشاعرمشكلات في التواصل مع الآخرينالخوف من الهجرالسيطرة الشديدة على الآخرينإهمال الاحتياجات الشخصيةشعور مزمن بالملل والخواءالتفكير في الشريك باستمرار أو التحدث عنهإرسال رسائل نصية في كل الأوقات





كل شخص مصاب بالتعلق المرضي هو في الأصل غير متصالح مع ذاته، لا يشعر بسلام داخلي، ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عديدة للتحرر من مشاعر التعلق، تنصح بها الدكتورة جينيفر هيتيما في علم النفس السريري وأخصائية في العلاقات الزوجية:



وطّد علاقتك بذاتك وحرر مشاعرك



أول خطوة لتوطيد العلاقة بالذات هي المواجهة والاعتراف بنقاط الضعف، ثم التصالح مع الذات ومسامحة النفس على أخطائها، بعيدا عن جَلدها.



من الضروري أيضا الحرص على تحرير المشاعر المخزّنة عن طريق الكتابة أو الرسم، أو أي سلوك آخر يساعد على تفريغ الطاقة السلبية وتخفيف الألم النفسي.



امنح نفسك مساحتك الخاصة



يعد تخصيص بعض المساحة في العلاقات أمرا جيدا لكسر التعلق العاطفي بين الطرفين، كالذهاب على سبيل المثال في رحلة قصيرة إلى مكان ما أو قضاء يوم رعاية ذاتية مع الأصدقاء والعائلة.



إن مثل هذه الإجراءات تساعد أيضا على ترسيم حدود صحية للعلاقة حول مقدار الوقت الذي يجب قَضاؤه معا، وتحديد الأوقات التي يمكن التواصل فيها. كيف تتخلص من التعلق المرضي؟كل شخص مصاب بالتعلق المرضي هو في الأصل غير متصالح مع ذاته، لا يشعر بسلام داخلي، ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عديدة للتحرر من مشاعر التعلق، تنصح بها الدكتورة جينيفر هيتيما في علم النفس السريري وأخصائية في العلاقات الزوجية:وطّد علاقتك بذاتك وحرر مشاعركأول خطوة لتوطيد العلاقة بالذات هي المواجهة والاعتراف بنقاط الضعف، ثم التصالح مع الذات ومسامحة النفس على أخطائها، بعيدا عن جَلدها.من الضروري أيضا الحرص على تحرير المشاعر المخزّنة عن طريق الكتابة أو الرسم، أو أي سلوك آخر يساعد على تفريغ الطاقة السلبية وتخفيف الألم النفسي.امنح نفسك مساحتك الخاصةيعد تخصيص بعض المساحة في العلاقات أمرا جيدا لكسر التعلق العاطفي بين الطرفين، كالذهاب على سبيل المثال في رحلة قصيرة إلى مكان ما أو قضاء يوم رعاية ذاتية مع الأصدقاء والعائلة.إن مثل هذه الإجراءات تساعد أيضا على ترسيم حدود صحية للعلاقة حول مقدار الوقت الذي يجب قَضاؤه معا، وتحديد الأوقات التي يمكن التواصل فيها.

مارس هواية أو نشاط جانبي تحبه



إن الانشغال في هواية ما مثل الرسم أو حل الألغاز يساعد على تشتيت الذهن عن العلاقة الحالية، كما يمكن لمثل هذه الأنشطة أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية عن طريق زيادة هرمونات السعادة التي تجعل الأفراد يشعرون بأنهم أقل تعلقا بشركائهم.



قم بتعطيل الإشعارات في هاتفك



من العلامات الشائعة على الارتباط غير الصحي في العلاقات، الرغبة في إرسال الرسائل النصية أو الاتصال باستمرار.



لذلك يعد إيقاف تشغيل الإشعارات إحدى الحيل البسيطة التي يمكن أن تخفف من حدة التعلق.

ضع نفسك في المقام الأول



تعد اليقظة الذهنية مفيدة لكسر الارتباط السام، وتقليل القلق وحب التملك تجاه الشريك، إذ يمكن التدرب على اليقظة الذهنية من خلال كتابة اليوميات، لاستعادة الإحساس بالهوية الفردية الذي يعززها أيضا الشعور بمزيد من الاستقلال المالي والاجتماعي لتقليص التعلق بالأفراد والاعتماد الكامل عليهم.



لا تشغل نفسك كثيرا بالمستقبل



من الشائع وضع خطط للمستقبل البعيد، بشكل استثنائي مع الشريك، والتفكير كثيرا في المستقبل، الذي قد يكون مرتبطا بنظرة مثالية لما ستبدو عليه العلاقة، مما يؤدي إلى التعلق بصورة غير حقيقية للشريك، بدلا من الاستمتاع بالعلاقة في الوقت الحاضر.