Advertisement

صحة

الأكل المتأخر.. هذه علاقته بزيادة الوزن والإصابة بالسكري

Lebanon 24
22-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1003130-638020774383202889.jpg
Doc-P-1003130-638020774383202889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف علماء في كلية "نورث وسترن ميديسين" الأميركية عن العلاقة بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وزيادة الوزن والإصابة بمرض السكري.

وأظهر بحث جديد في "نورث وسترن ميديسين" لأول مرة أن النهار هو الوقت المثالي لحرق الطاقة في الجسم، الأمر الذي يفسر لماذا يزيد وزن الناس حين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل.
Advertisement

وقال مؤلف الدراسة جوزيف تي باس، أستاذ الطب في جامعة نورث وسترن: "من المعروف جيدا، وإن لم يكن مفهوما بشكل جيد، أن الاستهانة بـ"ساعة الجسم" تؤثر على عملية التمثيل الغذائي". 

وحسب ما وجده العلماء، في ورقتهم البحثية بعنوان "التغذية المقيدة بالوقت تخفف السمنة"، فإن "الأكل المتأخر" يعني عدم قدرة الجسم على استخدامه لتوليد الطاقة، مما يؤدي إلى اختزانه وتراكمه.

وأضافوا أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يقلل حرق السعرات الحرارية، ويسبب تغيرات في الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:45 | 2022-10-23
05:00 | 2022-10-23
02:00 | 2022-10-23
16:00 | 2022-10-22
14:00 | 2022-10-22
11:00 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website