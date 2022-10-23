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صحة

دون ان تؤدي الى زيادة الوزن... هذه الأطعمة يمكن تناولها مع الكحول

Lebanon 24
23-10-2022 | 08:00
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أعلن علماء جامعة "سدني" في مؤتمر للبدانة عقد في ملبورن، أن من يتناولون أطعمة محتوية على نسبة عالية من البروتين ويحتسون الكحول في هذه الأثناء، لا يميلون إلى السمنة.

وقد توصل الباحثون، إلى هذا الاستنتاج من دراستهم لبيانات تخص 9341 شخصا بالغا، شاركوا في تحليل نظامهم الغذائي خلال 24 ساعة، كان الباحثون خلالها يتابعون عاداتهم الغذائية.
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وبعد انتهاء التجربة، أعلن 40 بالمئة منهم أنهم تناولوا الكحول في يوم إجراء التجربة. كما اتضح انهم يفضلون تناول الأطعمة الدهنية والبروتينية مع الكحول، مثل المكسرات والبطاطس المقلية واللحوم المشوية، إلى آخره، مقارنة بالذين لم يتناولوا الكحول.

وظهر أن ثلثي الأشخاص الذي تناولوا الكحول اختاروا المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من البروتين، ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون، مثل اللحم الخالي من الدهن، ولحم الدواجن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات. وان معدل السعرات الحرارية التي حصلوا عليها بلغ 1749 سعرة حرارية، وهذا اقل بمقدار 577 سعرة من كمية السعرات اللازمة للشخص البالغ للحفاظ على وزنه.

وفضل الثلث الباقي من الذين تناولوا الكحول، تناول شرائح البطاطس المقلية (التشبس)، حيث بلغت كمية السعرات الحرارية التي حصلوا عليها 3051 سعرة، وهذا أعلى من حاجة الجسم اليومية بمقدار 813 سعرة.

ويشير الباحثون، إلى أن "الكحول كما هو معروف يزيد الشهية وخاصة للأطعمة غير المحتوية على السكر. وقد أظهرت الدراسة أن مستوى هرمون FGF-21 الذي يزيد الشهية للبروتين، ويكبح الشهية للحلوى، يرتفع بعد تناول الكحول"." gazeta.ru"


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