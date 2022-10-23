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صحة

طرق تكيف الجسم مع تغيرات الطقس

Lebanon 24
23-10-2022 | 11:00
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كشفت يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب، ما يجب عمله من قبل الأشخاص الذين يتأثرون بارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها بصورة مفاجئة.

وتكشف الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، ما يجب عمله لتخفيف ردود فعل الجسم السلبية على تغير الطقس.
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وتضيف، إن زيادة الحساسية، ناتجة عن خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي. وهي التي تضمن تكيف الجسم مع العوامل البيئية المتغيرة باستمرار. ففي ظروف المدينة، تكون الاختلافات في درجات الحرارة أقل وضوحا، لذلك فإن تكيف الناس مع تغيرات الطقس سيئ.

وتقول: "عادة ما يصاحب التغير في الطقس، تغيرات سريعة في إنتاج الهرمونات في الجسم، ومحتوى الصفائح الدموية في الدم، وتجلط الدم، ونشاط الإنزيمات. هذا نوع من رد الفعل الوقائي للظروف البيئية المعاكسة. ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، تتأخر هذه العملية، أو لا تحدث، أو تحدث بشكل مفرط".

ووفقا لها، يتأثر بتغير الطقس بصورة خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية والعاطفية وأمراض الشعب الهوائية والأمراض الالتهابية المزمنة في المفاصل والعمود الفقري. لذلك لإضعاف تأثير الظروف الجوية في الجسم، من الضروري أولاً وقبل كل شيء السعي إلى علاج كامل للأمراض المزمنة.
وتقول: "يجب استخدام في حالة التنبؤ بطقس غير ملائم، ولتصحيح مظاهر الحساسية التي حدثت سابقا، وسائل الوقاية الطارئة من هذه التغيرات. فمثلا إذا أصبح الجو أكثر برودة في الخارج، فإن ما يسمى بعلاج الإلهاء يكون فعالا: حمامات ساخنة للقدمين، والاستحمام المتباين، وممارسة التمارين الرياضية. وقبل بداية فترة الاحترار الشديد، يوصى بالتمارين البدنية، التي تساعد على إشباع الجسم بالأكسجين: الجري ، والمشي ، والتمارين الرياضية في الهواء الطلق".

المصدر: روسيا اليوم
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