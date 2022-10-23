تعانون من هبات حرارة بالوجه والرقبة والصدر؟ استشيروا طبيبكم

Advertisement

يشير بحث علمي جديد إلى أن الهبات الساخنة، ربما تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. فالشعور المفاجئ بالدفء والذي يحدث عادة على الوجه والرقبة والصدر وربما يؤدي إلى احمرار البشرة كما لو كانت تحمر خجلاً، والذي يمكن أن يتسبب في التعرق، يسمى الهبات الساخنة. تحدث الهبات الساخنة إذا فقد الجسم الكثير من الحرارة، ولهذا ربما يشعر الشخص بالبرودة. إن التعرق الليلي هو عبارة عن هبات ساخنة تحدث في الليل، مما يجعل الجسم يشعر بالبرودة بعدها. إن السبب الأكثر شيوعًا للهبات الساخنة هو انقطاع الطمث عندما تصبح فترات الحيض غير منتظمة وتتوقف في النهاية، وفقًا لما نشره موقع Boldsky نقلًا عن دورية Menopause.وظيفة بطانة الأوعية الدمويةوفقًا للدراسة، التي بحثت بشكل محدد في بطانة الأوعية الدموية ووظيفتها، فإنه ربما تزيد الهبات الساخنة من خطر الإصابة بأمراض القلب.يشير البحث إلى أن من العوامل الحاسمة في التنبؤ بتصلب الشرايين، أحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤثر على قدرة الأوعية الدموية على تمددها وانقباضها، هو تقييم وظيفة البطانة. يمكن أن يؤدي عدم علاج تصلب الشرايين إلى مشاكل قلبية وعائية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب إذا تُركت دون علاج.تحاليل دم وموجات فوق صوتيةشملت الدراسة فحص حالات 272 مشاركة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة ممن أبلغن عن إصابتهن بهبات ساخنة يوميًا أو بشكل دائم. ولم يكن لديهن تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.راقب الباحثون الهبات الساخنة عند النساء. وتم فحص دمهن وتقييم وظائف بطانة الأوعية الدموية عن طريق إجراء قياس بالموجات فوق الصوتية.