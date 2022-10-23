25
o
بيروت
32
o
طرابلس
15
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تعانون من هبات حرارة بالوجه والرقبة والصدر؟ استشيروا طبيبكم
Lebanon 24
23-10-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير بحث علمي جديد إلى أن الهبات الساخنة، ربما تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. فالشعور المفاجئ بالدفء والذي يحدث عادة على الوجه والرقبة والصدر وربما يؤدي إلى احمرار البشرة كما لو كانت تحمر خجلاً، والذي يمكن أن يتسبب في التعرق، يسمى الهبات الساخنة. تحدث الهبات الساخنة إذا فقد الجسم الكثير من الحرارة، ولهذا ربما يشعر الشخص بالبرودة. إن التعرق الليلي هو عبارة عن هبات ساخنة تحدث في الليل، مما يجعل الجسم يشعر بالبرودة بعدها. إن السبب الأكثر شيوعًا للهبات الساخنة هو انقطاع الطمث عندما تصبح فترات الحيض غير منتظمة وتتوقف في النهاية، وفقًا لما نشره موقع Boldsky نقلًا عن دورية Menopause.
Advertisement
وظيفة بطانة الأوعية الدموية
وفقًا للدراسة، التي بحثت بشكل محدد في بطانة الأوعية الدموية ووظيفتها، فإنه ربما تزيد الهبات الساخنة من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يشير البحث إلى أن من العوامل الحاسمة في التنبؤ بتصلب الشرايين، أحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤثر على قدرة الأوعية الدموية على تمددها وانقباضها، هو تقييم وظيفة البطانة. يمكن أن يؤدي عدم علاج تصلب الشرايين إلى مشاكل قلبية وعائية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب إذا تُركت دون علاج.
تحاليل دم وموجات فوق صوتية
شملت الدراسة فحص حالات 272 مشاركة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة ممن أبلغن عن إصابتهن بهبات ساخنة يوميًا أو بشكل دائم. ولم يكن لديهن تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.
راقب الباحثون الهبات الساخنة عند النساء. وتم فحص دمهن وتقييم وظائف بطانة الأوعية الدموية عن طريق إجراء قياس بالموجات فوق الصوتية.
لم يجد الباحثون أي ارتباط بين الهبات الساخنة واختلال الأوعية الدموية، بين النساء الأكبر سنًا اللواتي تتراوح أعمارهم بين 54 و60 عامًا.
سن الخطر 40 و53 عامًا
لكن يبدو أن الهبات الساخنة مرتبطة بخلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و53 عامًا. تشير نتائج الدراسة إلى أن وظيفة الأوعية الدموية لدى النساء الأصغر سنًا المصابات بهبات الحرارة قد تتضرر، مما يزيد من مخاطر المخاطر الصحية للقلب والأوعية الدموية.
مشكلات قبل سن اليأس
وكشفت نتائج الدراسة أنه يبدو أن الهبات الساخنة المقاسة فسيولوجيًا مرتبطة بالتغيرات القلبية الوعائية، التي تحدث مبكرًا في سن اليأس. كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن الهبات الساخنة يمكن أن تحدث في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقًا. على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن الهبات الساخنة قد تبدأ خلال سنوات الإنجاب المتأخرة وليس خلال فترة انقطاع الطمث. أظهرت الدراسات أيضًا أن الهبات الساخنة يمكن أن تستمر لأكثر من عقد.
سبل الوقاية المبكرة
وفقًا للخبراء، تؤكد هذه الدراسة على أهمية الاهتمام بصحة المرأة في سن مبكرة. والتأكد من اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون وعالي الألياف ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. وإلى جانب الحفاظ على وزن صحي ينبغي تناول ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين D، علاوة على ممارسة تمارين رياضية ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
06:07 | 2022-10-23
23/10/2022 06:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
13:26 | 2022-10-23
23/10/2022 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
12:05 | 2022-10-23
23/10/2022 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
11:58 | 2022-10-23
23/10/2022 11:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
14:00 | 2022-10-23
23/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-10-24
"التوحّد"... مقاربات جديدة لتشخيصه
02:00 | 2022-10-24
تغيرات الطقس... كيف يتكيّف الجسم معها؟
16:00 | 2022-10-23
لفقدان الوزن.. احذر تشتت الانتباه أثناء تناول الطعام!
14:00 | 2022-10-23
هذه فوائد الجري ليلاً وكيفية تأثيره على أداء جسمك!
11:00 | 2022-10-23
طرق تكيف الجسم مع تغيرات الطقس
08:00 | 2022-10-23
دون ان تؤدي الى زيادة الوزن... هذه الأطعمة يمكن تناولها مع الكحول
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
24/10/2022 12:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
24/10/2022 12:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
24/10/2022 12:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact