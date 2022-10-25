علاج البدانية عبر الرمل... اليكم التفاصيل

Advertisement

أكل الرمل وفقدان الوزن، هل فكرت في ذلك؟ وهل تخيلت يوما أن تصبح حبيبات الرمل العلاج القادم لمكافحة السمنة؟ يبدو أن ذلك قد يكون خيارا؛ إذ أظهرت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا أن السيليكا المسامية يمكن أن تمنع امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجسم.ونشرت الدراسة في مجلة "المستحضرات الصيدلانية" (Pharmaceutics)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت اليوم الاثنين، وأجريت في المختبر، ولم يتم اختبارها بعد على الحيوانات، كما لم تختبر على البشر.وقام الباحثون باستخدام جزيئات سيليكا مصممة هندسيا ومصنوعة من الرمال النقية، مع مساحة سطح عالية تمكنها من امتصاص كميات كبيرة من الإنزيمات الهاضمة والدهون والسكريات داخل الجهاز الهضمي.وتعد هذه الدراسة الأولى للتحقق من قدرة جزيئات السيليكا المسامية على إعاقة عمليات الهضم وإيقاف امتصاص الدهون والسكر.ويقول الباحث الرئيسي الدكتور بول جويس من جامعة جنوب أستراليا إن هذا الاكتشاف المذهل يمكن أن يغير صحة الأشخاص الذين يعانون من السمنة.ويضيف أن "السمنة مشكلة عالمية تؤثر على أكثر من 1.9 مليار شخص حول العالم"، و"رغم ذلك، هناك نقص حاليا في العلاجات الفعالة الخالية من الآثار الضارة، مثل الإسهال والانتفاخ وآلام البطن، التي غالبا تمنع الأشخاص من بدء العلاج".ويشرح بأن "السيليكا المسامية حظيت باهتمام متزايد بسبب قدرتها على مكافحة السمنة، إذ أظهرت التجارب البشرية أنها علاج آمن. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يعمل بها بالضبط استعصت على الباحثين، حتى الآن".وأضاف أن "بحثنا يوضح كيف تعزز السيليكا المسامية تأثيرا مضادا للسمنة من خلال العمل موضعيا في الأمعاء للحد من هضم وامتصاص الدهون والكربوهيدرات".وفحصت الدراسة في المختبر عينات متعددة من السيليكا في ظل ظروف محاكاة تحاكي بيئة الجهاز الهضمي أثناء هضم وجبة غنية بالدهون وعالية الكربوهيدرات.ووجد أن جزيئات السيليكا المسامية -التي يتراوح عرض مسامها بين 6 و10 نانومترات- مثالية لإثارة استجابة مثبطة لكل من الدهون والسكريات.وتتمثل الخطوات التالية في التحقق من صحة هذه النتائج بنماذج حيوانية للسمنة، حتى يتمكن العلماء من تحديد أي اختلافات للظروف المثلى لمكافحة السمنة."الجزيرة"