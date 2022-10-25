الى مرضى السكري... 10 اطعمة تساعدكم للتعايش مع مرضكم

السكري مرض مزمن يحدث فيه ارتفاع في غلوكوز الدم، مما يؤدي إلى مضاعفات على أعضاء الجسم مثل الكلى والعين إذا لم تتم السيطرة على مستوياته. فما أفضل 10 أطعمة تلائم مريض السكري؟



نؤكد هنا أن هذه النصائح عامة وللاستشراد فقط. فلا تغير علاجك أو نظامك الغذائي بدون استشارة الطبيب.

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وفي التالي، نقد لكم أفضل 10 أطعمة تلائم مريض السكري



1- البروكلي والخضروات غير النشوية

الخضروات غير النشوية من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن لمرضى السكر تناولها. فهي تعزز الشعور بالشبع ومليئة بالفيتامينات.



نظرا لأنها طعام يحتوي على كميات ضئيلة من السكر ومستويات عالية من الألياف. ويمكنك تناول أي كمية من الخضروات غير النشوية بدون الحاجة إلى القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم.



وللحصول على أقصى استفادة، اختر الخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة التي لا تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.



بعض أفضل الخضروات غير النشوية:



البروكلي

كرنب

قرنبيط

كرفس

خيار

الخرشوف

الهليون

الطماطم

الكوسا

البصل الأخضر. 1- البروكلي والخضروات غير النشويةالخضروات غير النشوية من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن لمرضى السكر تناولها. فهي تعزز الشعور بالشبع ومليئة بالفيتامينات.نظرا لأنها طعام يحتوي على كميات ضئيلة من السكر ومستويات عالية من الألياف. ويمكنك تناول أي كمية من الخضروات غير النشوية بدون الحاجة إلى القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم.وللحصول على أقصى استفادة، اختر الخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة التي لا تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.بعض أفضل الخضروات غير النشوية:البروكليكرنبقرنبيطكرفسخيارالخرشوفالهليونالطماطمالكوساالبصل الأخضر.



قد يقلل البيض من الالتهاب، ويحسن حساسية الأنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويغير حجم وشكل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار)، وفقا لتقرير في "هيلث لاين" (Healthline).



ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات من البيض يمكن أن تساعد مرضى السكري على إدارة مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.



وقد يقلل استهلاك البيض بانتظام من خطر الإصابة بأمراض القلب بعدة طرق. كما ربطت الأبحاث القديمة بين استهلاك البيض وأمراض القلب لدى مرضى السكري.



لكن مراجعة أحدث للدراسات وجدت أن تناول 6 إلى 12 بيضة أسبوعيا كجزء من نظام غذائي مغذي لا يزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.



وعلاوة على ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول البيض قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



3- زيت الزيتون البكر الممتاز

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على حمض الأوليك oleic acid، وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة التي قد تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية بعد تناول الوجبة، وله خصائص مضادة للأكسدة.



وهذا مهم لأن مرضى السكري يميلون إلى مواجهة مشاكل في التحكم في مستويات السكر في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية.



4- خل التفاح والخل

خل التفاح والخل العادي لهما العديد من الفوائد الصحية.



وعلى الرغم من أنه مصنوع من التفاح، إلا أن السكر الموجود في الفاكهة يتخمر إلى حمض الأسيتيك. ويحتوي المنتج الناتج على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات لكل ملعقة طعام.



ووفقا لتحليل لـ6 دراسات، بما في ذلك 317 شخصا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، فإن الخل له آثار مفيدة على مستويات السكر في الدم أثناء الصيام والسكر التراكمي "إتش بي إيه 1 سي" (HbA1c) .



وقد يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص الصحية الأخرى، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فوائدها الصحية.



ولدمج خل التفاح في نظامك الغذائي، ابدأ بـ4 ملاعق صغيرة مختلطة في كوب من الماء كل يوم قبل كل وجبة.



لاحظ أنك قد ترغب في وضع ملعقة صغيرة لكل كوب من الماء حتى لا يكون الطعم قويا. زد إلى 4 ملاعق كبيرة كحد أقصى في اليوم. 2- البيضقد يقلل البيض من الالتهاب، ويحسن حساسية الأنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويغير حجم وشكل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار)، وفقا لتقرير في "هيلث لاين" (Healthline).ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات من البيض يمكن أن تساعد مرضى السكري على إدارة مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.وقد يقلل استهلاك البيض بانتظام من خطر الإصابة بأمراض القلب بعدة طرق. كما ربطت الأبحاث القديمة بين استهلاك البيض وأمراض القلب لدى مرضى السكري.لكن مراجعة أحدث للدراسات وجدت أن تناول 6 إلى 12 بيضة أسبوعيا كجزء من نظام غذائي مغذي لا يزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.وعلاوة على ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول البيض قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.3- زيت الزيتون البكر الممتازيحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على حمض الأوليك oleic acid، وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة التي قد تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية بعد تناول الوجبة، وله خصائص مضادة للأكسدة.وهذا مهم لأن مرضى السكري يميلون إلى مواجهة مشاكل في التحكم في مستويات السكر في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية.4- خل التفاح والخلخل التفاح والخل العادي لهما العديد من الفوائد الصحية.وعلى الرغم من أنه مصنوع من التفاح، إلا أن السكر الموجود في الفاكهة يتخمر إلى حمض الأسيتيك. ويحتوي المنتج الناتج على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات لكل ملعقة طعام.ووفقا لتحليل لـ6 دراسات، بما في ذلك 317 شخصا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، فإن الخل له آثار مفيدة على مستويات السكر في الدم أثناء الصيام والسكر التراكمي "إتش بي إيه 1 سي" (HbA1c) .وقد يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص الصحية الأخرى، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فوائدها الصحية.ولدمج خل التفاح في نظامك الغذائي، ابدأ بـ4 ملاعق صغيرة مختلطة في كوب من الماء كل يوم قبل كل وجبة.لاحظ أنك قد ترغب في وضع ملعقة صغيرة لكل كوب من الماء حتى لا يكون الطعم قويا. زد إلى 4 ملاعق كبيرة كحد أقصى في اليوم.



5- الفاصوليا

الفاصوليا تتكون من كربوهيدرات عالية الجودة وبروتين وألياف قابلة للذوبان، وهي مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم.



وتساعد الفاصوليا على استقرار مستويات السكر في الدم والحفاظ على الجوع تحت السيطرة.



6- الخس والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الخضار الورقية مثل أوراق الخس والسبانخ واللفت والجرجير مليئة بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامينات "سي" (C) و"كيه" (K) والحديد والبوتاسيوم. كما أنها توفر الألياف ومضادات الأكسدة.





7- المكسرات

توفر المكسرات الدهون الصحية غير المشبعة والألياف والمغنيسيوم، مع ذلك يوصى مريض السكري بتناول بضع حبات فقط، لأنها غنية بالسعرات الحرارية، فالأوقية الواحدة (حوالي 28 غراما) تحتوي على حوالي 170 سعرا حراريا.





8- الزبادي

الزبادي يزود مريض السكري بالكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويساعد البروتين على الشعور بالامتلاء والشبع.



ابتعد عن الزبادي المنكه أو بالفواكه لأنه يحتوي الكثير من السكر، واشتر الزبادي العادي، وإذا أردت نكهة حلوة فيه أضف له الفاكهة الطازجة المقطعة التي تفضلها.



9- الفراولة

إذا كنت تبحث عن شيء حلو، فحاول تناول وجبة خفيفة على كوب من الفراولة. الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة وهي قليلة السعرات الحرارية.



10- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على أقل من غرام واحد من السكر، وقليل من الكربوهيدرات، وفيه محتوى عالٍ من الألياف، ودهون صحية، لذلك لا داعي للقلق بشأن رفع مستويات السكر في الدم، وفقا لهيلث لاين.



ويرتبط استهلاك الأفوكادو أيضا بتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام وانخفاض كبير في وزن الجسم و"مؤشر كتلة الجسم" (BMI). وهذا يجعل الأفوكادو وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري. "الجزيرة"