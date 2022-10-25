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صحة

من الأكثر عرضة للاكتئاب.. النباتيون أم آكلو اللحوم؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:00
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نشر موقع Live Science تقريراً يثبت ارتباط الأنماط الغذائية التي تتميز بتناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ومنتجات الألبان قليلة الدسم ومضادات الأكسدة وقلة تناول الأطعمة الحيوانية بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.
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على العكس من ذلك، يرتبط النمط الغذائي الذي يتميز باستهلاك مرتفع من اللحوم الحمراء وتلك المصنعة والحبوب المكررة والحلويات ومنتجات الألبان عالية الدسم والزبدة والبطاطس والمرق الغني بالدهون وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات، بزيادة خطر الاكتئاب.

وبالتالي، فإن النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة تتناقض مع افتراض شائع من خلال التأكيد على أن النباتيين يعانون من نوبات اكتئاب أكثر من الذين يتناولون اللحوم.
المصدر: العربية
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