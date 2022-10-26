Advertisement

صحة

متى يتوقف الأطفال الصغار عن أخذ القيلولة؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1004253-638023841720447931.jpg
Doc-P-1004253-638023841720447931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن دراسة جديدة، أن الأطفال الصغار يتوقفون عن القيلولة عندما تنمو أدمغتهم إلى مستوى معين.

ودعا الخبراء الذين أعدوا الدراسة الآباء إلى عدم منع الأطفال الصغار من أخذ القيلولة.
Advertisement

والقيلولة أمر أساسي بالنسبة إلى تطور الدماغ وعملية الذاكرة، لكن العلماء في حيرة من أمرهم بشأن متى ولماذا يتوقف الأطفال الصغار عن القيلولة، التي هي نوم قصير في النهار.

وقادت ريبيكا سبنسر، الأكاديمية في جامعة ماساتشوستس الأميركية، دراسة لمعرفة لماذا يفضل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 أعوام  أخذ قيلولة، بينما يفضل الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 3 سنوات إلى التوقف عنها.

وأظهرت النتائج وجود صلة بين  التحولات التي تطرأ على القيلولة وتطور الدماغ والذاكرة.


وقالت سبنسر: "عندما يغفو الأطفال الصغار، فإنهم يعززون الذكريات العاطفية والمعرفية، لذلك عندما تسأل نفسك، عندما يكون هذا وقتا مهما للتعلم (العمر حتى 3 سنوات) لماذا يقلعون عن القيلولة إذا كانت الأخيرة تساعدهم؟ لماذا لا يكتفون بها؟".

وتركزت الدراسة على "قرن آمون" في الدماغ الذي يؤدي دورا في تطور التعلم وعمليات الذاكرة.
 
 
ويقول الباحثون إنه عندما يكون هذا الجزء غير ناضج من الدماغ، فإنه يتيح للطفل ذكريات محدودة يمكن تخزينها دون نسيانها، وهو ما يؤدي إلى الحاجة إلى النوم.

وتسمح القيلولة بمعالجة هذه الذكريات في قشرة المخ، مما يوفر مساحات في "قرن آمون" لمعالجة وتخزين المزيد من الذكريات عند الاستيقاظ.

وأشارت سبنسر إلى أن الأدلة المتزايدة تدعو الآباء إلى إعطاء الأطفال فرصة لأخذ القيلولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2022-10-26
11:00 | 2022-10-26
09:00 | 2022-10-26
08:41 | 2022-10-26
08:00 | 2022-10-26
06:06 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website