23
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يضر التدخين الإلكتروني بقلبك كما السجائر العادية؟
Lebanon 24
27-10-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد باحثون أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب مثلهم مثل مستخدمي السجائر العادية.
وفي دراستين، واحدة على الفئران والأخرى على البشر، وُجد أن السجائر الإلكترونية تسبب تلفاً مشابها للأوعية الدموية مثلما تدخين التبغالأمر الذي يجعل من الصعب على الأكسجين أن ينتقل عبر الدم إلى القلب وفي أنحاء الجسم.
Advertisement
وكانت هناك أيضا علامات دالة على أن الجمع بين التدخين العادي والإلكتروني قد يتسبب في مزيد من الضرر - في علامة مقلقة لأولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كإقلاع عن التدخين.
ولا يزال يعتقد أن التبغ التقليدي أسوأ بالنسبة لصحة الشخص من السجائر الإلكترونية بسبب علاقته بسرطان الرئة ومشاكل التنفس الأخرى.
وقد تلقى الباحثون تمويلا حكوميا من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من معاهد الصحة الوطنية المترامية الأطراف. ونُشرت النتائج التي توصل إليها خبراء في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، في مجلة جمعية القلب الأمريكية Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.
ومن المعروف أن تدخين السجائر العادية والإلكترونية يضعفان وظيفة البطانة.
ويمكن أن يتسبب هذا الأمر في عدم قدرة الأوعية الدموية الكبيرة على الانفتاح بدرجة كافية لتزويد القلب والأنسجة الأخرى بالدم الكافي.
المصدر:
روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
Lebanon 24
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
01:15 | 2022-10-27
27/10/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:04 | 2022-10-27
27/10/2022 02:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
01:45 | 2022-10-27
27/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
02:45 | 2022-10-27
27/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-10-27
مفاجأة عن ألعاب الفيديو... هل هي مفيدة لأدمغة الأطفال؟
08:00 | 2022-10-27
30 دقيقة من الركض... هكذا تؤثر على جسمك
05:00 | 2022-10-27
بعض أنواع الشاي تساعد في ابطاء الشيخوخة... اليكم التفاصيل
02:00 | 2022-10-27
بعض الاطعمة قد تؤدي الى تدمير الحمض النووي في الجسم... ما هي؟
23:02 | 2022-10-26
الاجبان... ما هي أهم فوائدها؟
16:00 | 2022-10-26
الإصابات بالكوليرا تتزايد.. أبرز العوارض وطرق الوقاية
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
27/10/2022 22:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
27/10/2022 22:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
27/10/2022 22:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact