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صحة

هل يضر التدخين الإلكتروني بقلبك كما السجائر العادية؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:00
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وجد باحثون أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب مثلهم مثل مستخدمي السجائر العادية.

وفي دراستين، واحدة على الفئران والأخرى على البشر، وُجد أن السجائر الإلكترونية تسبب تلفاً مشابها للأوعية الدموية مثلما تدخين التبغالأمر الذي يجعل من الصعب على الأكسجين أن ينتقل عبر الدم  إلى القلب وفي أنحاء الجسم.
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وكانت هناك أيضا علامات دالة على أن الجمع بين التدخين العادي والإلكتروني قد يتسبب في مزيد من الضرر - في علامة مقلقة لأولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كإقلاع عن التدخين.

ولا يزال يعتقد أن التبغ التقليدي أسوأ بالنسبة لصحة الشخص من السجائر الإلكترونية بسبب علاقته بسرطان الرئة ومشاكل التنفس الأخرى.

وقد تلقى الباحثون تمويلا حكوميا من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من معاهد الصحة الوطنية المترامية الأطراف. ونُشرت النتائج التي توصل إليها خبراء في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، في مجلة جمعية القلب الأمريكية Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

ومن المعروف أن تدخين السجائر العادية والإلكترونية يضعفان وظيفة البطانة.

ويمكن أن يتسبب هذا الأمر في عدم قدرة الأوعية الدموية الكبيرة على الانفتاح بدرجة كافية لتزويد القلب والأنسجة الأخرى بالدم الكافي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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