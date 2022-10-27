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صحة

"3 عادات يومية" تساعدك على فقدان الوزن

Lebanon 24
27-10-2022 | 16:00
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يقول الخبراء إن أي رحلة لفقدان الوزن تكون صعبة في بدايتها وتحتاج الكثير من العزيمة والإصرار لمواصلتها إلى غاية تحقيق الهدف المرغوب.

وقدّم موقع "إيت ذيس"، المتخصص في شؤون التغذية والصحة، ما وصفها بـ"العادات اليومية"، التي يجب القيام بها لفقدان الوزن، مضيفا "لا تتضمن فقط التمارين الرياضية، بل تشمل كذلك التغذية السليمة والصحية، التي ستجعلك قادرا على الحفاظ على وزنك الجديد وعدم العودة إلى الوراء مرة أخرى".
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وتابع: "شأنها شأن أي عملية ناجحة، فإن الاستمرارية هي المفتاح. الالتزام بتفاصيل الخطة سيقودك إلى النجاح".

-تجنب الأطعمة المصنعة: لأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وتحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات والملح. 
 
-تمارين القلب والقوة: تعد أفضل التمارين لفقدان الوزن، حيث أن الجري، على سبيل المثال، يجعلك تحرق نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية. وفي المقابل، تمارين القوة وبناء العضلات تظل ضرورية لخسارة دهون الجسم.
-تدرب لمدة ساعة أو أكثر كل يوم: يشير موقع "Livescience" إلى أن التدرب يوميا لمدة 60 دقيقة قد يكون فعالا لفقدان الوزن، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة "الجمعية الأميركية للتغذية".
وفي هذا الصدد، أوضح لوك هيوز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"OriGym": "تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وزيادة مقدار النشاط البدني الذي تمارسه، سيقود لعجز كبير في السعرات الحرارية ويؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان الوزن".
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