26
o
بيروت
32
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التهاب الكبد... كيف يمكن الوقاية منه؟
Lebanon 24
28-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف إلى أن التهاب الكبد А من الأمراض المنتشرة، لذلك يجب أن يعرف كل إنسان بعض الأمور الأولية المتعلقة به، وكيف يمكن الوقاية منه.
ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن التهاب الكبد А، يسمى "مرض الأيدي القذرة". لأنه يمكن الإصابة به إذا لم نتبع قواعد النظافة الشخصية.
Advertisement
ويضيف، التهاب الكبد А بعكس جميع أنواع التهابات الكبد الأخرى، لا يتحول إلى مرض مزمن. ولكن مع ذلك، في حالة وجود مشكلات ما في الكبد، فإنه قد يؤدي إلى الوفاة.
ووفقا له، من أجل تخفيض احتمال الإصابة بهذا المرض، يجب دائما غسل اليدين بالماء والصابون. مشيرا إلى أنه لا يكفي مسح اليدين بالمناديل المبللة بالكحول. صحيح قد تكون هذه المناديل الشيء الوحيد تحت تصرف الشخص، ولكن عليه في جميع الحالات الأخرى غسل اليدين بالماء والصابون.
ويضيف، يجب غسل اليدين مدة لا تقل عن ثلاث دقائق، بحيث تغسل المنطقة ما بين الأصابع والكف بصورة جيدة. كما يجب استخدام ألواح مختلفة لتقطيع الأسماك واللحوم، ويجب وضع الأطعمة في الثلاجة قبل مضي ساعتين على تحضيرها.
ويشير مياسنيكوف، إلى ضرورة شرب الماء المغلي أو استخدام اقراص خاصة لتطهير المياه، خلال الرحلات والنزهات."فيستي. رو"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
Lebanon 24
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
10:55 | 2022-10-27
27/10/2022 10:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
15:11 | 2022-10-27
27/10/2022 03:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
01:00 | 2022-10-28
28/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-10-28
التبوّل الليلي... اليكم بعض المعلومات عنه
02:01 | 2022-10-28
منتجات التنظيف قد تؤدي للاصابة بـ4 انواع من السرطان
23:09 | 2022-10-27
تمرين بسيط يساعد على حرق الدهون... ما هو؟
16:00 | 2022-10-27
"3 عادات يومية" تساعدك على فقدان الوزن
14:00 | 2022-10-27
مفاجأة عن ألعاب الفيديو... هل هي مفيدة لأدمغة الأطفال؟
11:00 | 2022-10-27
هل يضر التدخين الإلكتروني بقلبك كما السجائر العادية؟
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 16:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 16:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 16:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact