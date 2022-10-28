خبراء يكشفون أفضل شاي للتخلص من دهون البطن

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يعتمد فقدان الوزن والدهون على مجموعة من العوامل، لكن الخبراء ينصحون ببعض الأطعمة والمشروبات التي تسهّل عليك المهمة قليلا.وقال موقع "شي فايندس" إن هناك مشروبا ساخنا واحدا يشدد الخبراء على أنه يساعد على إنقاص الوزن، وهو الشاي الأخضر.وبالرغم من أن الشاي الأخضر والأسود يأتيان من نفس النبات، إلا أن طريقة معالجة الشاي الأسود مختلفة عن نظيره الأخضر، بعد قطفه.وذكرت أخصائية التغذية، ليزا ريتشاردز، أن هذا المشروب يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية، لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية، وهي مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن.