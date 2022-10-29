مع التقدم في العمر.. فوائد صحية مذهلة لجوز عين الجمل

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يمكن أن يؤدي تناول الجوز إلى تعزيز الآثار الصحية المواتية مثل تحسين جودة النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني، وفقا لما نشره موقع SciTechDaily.فقد اكتشف باحثون من جامعة مينيسوتا، في دراسة طويلة الأجل، أن المشاركين الذين تناولوا الجوز في وقت مبكر من حياتهم، أظهروا احتمالية أكبر لأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، وأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الجودة، ويتمتعون بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدمهم في العمر بعد مراجعة 20 عامًا من تاريخ النظام الغذائي و30 عامًا من القياسات الفيزيائية والسريرية، في إطار أبحاث واسعة النطاق حول مخاطر إصابة الشباب بالشريان التاجي CARDIA وكيفية تطور عوامل الخطر لأمراض القلب بمرور الوقت.نمط حياة صحيتعد الدراسة، القائمة على الملاحظة، واحدة من أطول الدراسات التي تثبت أن تضمين القليل من الجوز المفيد لصحة للقلب في النظام الغذائي على أساس منتظم يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لاعتماد ممارسات نمط الحياة الصحية الأخرى.ولاحظ باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، في الدراسة التي نشرت دورية التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية نتائجها مؤخرًا، أن التفسير المحتمل للنتائج يمكن أن يكون مرتبطًا بمزيج خاص من العناصر الغذائية الموجودة في الجوز وتأثيرها على النتائج الصحية.فجوز عين الجمل هو الوحيد بين المكسرات، الذي يعد مصدرًا ممتازًا لحمض أوميغا-3 ألفا لينولينيك النباتي (2.5 غرام)، والذي تُظهر الأبحاث أنه يمكن أن يلعب دورًا في صحة القلب وصحة الدماغ والشيخوخة الصحية. كما تحتوي حصة واحدة فقط من الجوز، أي ما يقرب من حفنة، على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة الأخرى لدعم الصحة العامة بما يشمل 4 غرامات من البروتين و2 غرام من الألياف ومصدر جيد للمغنيسيوم (45 ملليغرام). يقدم الجوز أيضًا مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما يشمل البوليفينول.نتائج مهمةبشكل عام، كشفت نتائج الدراسة لما يلي فيما يتعلق بالمؤشرات الجسدية والسريرية لاحتمالات خطر الإصابة بأمراض القلب بعد 30 عامًا:- كان لدى مستهلكي الجوز درجات أعلى من النشاط البدني المبلغ عنها ذاتيًا مقارنة بمن يتناول أنواع أخرى من المكسرات.- بالمقارنة مع مستهلكي الأنواع الأخرى من المكسرات، فإن تناول الجوز كان مرتبطًا بملف أفضل لمخاطر الإصابة بأمراض القلب:* انخفاض مؤشر كتلة الجسم* محيط الخصر السفلي* انخفاض ضغط الدم* انخفاض نسبة الدهون الثلاثية في الدم