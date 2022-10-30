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صحة
الأرق... كيف يؤثر على صحة القلب؟
Lebanon 24
30-10-2022
|
06:00
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كشف البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كيف يؤثر سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم وخاصة في القلب والأوعية الدموية.
ويشير الأكاديمي، إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره، لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية. ولأن الأرق، ليس حالة الشخص فقط، بل هو خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض.
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ويضيف، قبل كل شيءـ يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.
ويقول: "أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب".
ويشير الأكاديمي، إلى أن اسباب سوء النوم هي: فراش غير مريح أو ظروف النوم، ويقول: "يجب ألا تكون غرفة النوم ساخنة".
ويضيف، كما يؤثر في نوعية النوم، التغير المتكرر لمكان النوم والإجهاد والاكتئاب وسوء التغذية. لذلك من أجل النوم الجيد، يجب الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت دائما حتى في أيام العطل.
ويقول: "بالطبع الشعور بالألم لا يسمح بنوم جيد"." فيستي. رو"
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