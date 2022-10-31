ماذا تعرف عن متلازمة فيروس هنتا الرئوية؟

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متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي مرض معد نادر يبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم يتفاقم بسرعة إلى مرض أكثر شدة، إذ يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الرئتين والقلب، تهدد الحياة.ويمكن أن تسبب عدة سلالات من فيروس هانتا الإصابة بمتلازمة هانتا الرئوية، إذ تنتقل عبر أنواع مختلفة من القوارض. وتحدث العدوى عادةً عند استنشاق فيروسات هانتا المحمولة في الهواء من بول القوارض أو روثها أو لعابها.الأعراضالصداع.الحُمّى والقشعريرة.آلام في العضلات.الغثيان.ألم المعدة.القيء.الإسهال.ومع تفاقم المرض، يمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة الرئتين، وتراكم السوائل فيهما، وحدوث مشاكل خطيرة في وظائف القلب والرئتين.المضاعفاتيمكن أن تتفاقم متلازمة فيروس هانتا الرئوية سريعاً، وتصبح مهددة للحياة، وقد تتسبب المضاعفات الشديدة في فشل القلب في توصيل الأكسجين إلى سائر أجزاء الجسم. وتختلف كل سلالة من الفيروس في شدتها، إذ تتراوح نسبة الوفاة الناجمة عن السلالة التي تنقلها فئران الأيل من 30 إلى 50%.الوقايةسُد مناطق دخول القوارض.أغلِق دولاب الطعام.قلِّل من مواد الأعشاش.تهوية الأماكن غير المستخدمة.