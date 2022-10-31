23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نقص فيتامين الشمس "خطير جدا".. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
31-10-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة علاقة سببية بين نقص فيتامين (د) أو ما يعرف بفيتامين الشمس والوفيات.
وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "أنايوالز أوف إنترنال ميديسين" إلى الحاجة إلى استراتيجيات الصحة العامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لدى السكان، حيث ربطت النتائج حالة انخفاض فيتامين الشمس بزيادة معدل الوفيات.
Advertisement
وأجرى باحثون من جامعة جنوب أستراليا في أديلايد، دراسة عشوائية على 307601 مشاركا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، لتقييم الأدلة الجينية للدور السببي لحالة انخفاض فيتامين (د) في الوفيات.
وقام الباحثون بتقييم قياسات المشاركين في اختبار نقص الفيتامين "25-هيدروكسي" فيتامين (د)، والبيانات الجينية الأخرى، حيث قاموا بتسجيل وتحليل بيانات الوفيات الخاصة بكل الأسباب والسبب المحدد.
وعلى مدى 14 عاما من فترة المتابعة، وجد المؤلفون أن خطر الوفاة انخفض بشكل ملحوظ مع زيادة تركيزات فيتامين (د)، ولوحظت أقوى التأثيرات على الأشخاص في نطاق النقص الحاد.
ولاحظ الباحثون أن التقديرات الأخيرة لانتشار النقص الحاد تتراوح بين 5 إلى 50 بالمئة من السكان، مع تفاوت المعدلات حسب الموقع الجغرافي وخصائص السكان.
ووفقا للباحثين، تؤكد الدراسة احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل جهود للقضاء على نقص فيتامين (د).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
14:33 | 2022-10-30
30/10/2022 02:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-10-31
مكان الألم في جسمك يخبرك عن نوع الطعام أو الشراب الذي تناولته!
09:00 | 2022-10-31
ألم قدم الطفل وقت النوم بيس أمراً عادياً.. تعرفوا الى متلازمة "تململ الساقين"
03:00 | 2022-10-31
ماذا تعرف عن متلازمة فيروس هنتا الرئوية؟
00:00 | 2022-10-31
هل يمكن المساعدة أثناء النوم على نسيان ذكريات مؤلمة معينة؟ اليكم آخر الدراسات
17:00 | 2022-10-30
ما هي أفضل خيارات لزيادة طاقتك وتعزيز نشاطك؟ اليكم بعض النصائح
15:00 | 2022-10-30
ماذا يحصل عند تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف؟
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
31/10/2022 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact