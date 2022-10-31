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صحة
فوائد لا تخطر على البال للموز الأخضر... ما هي؟
Lebanon 24
31-10-2022
|
17:00
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أظهرت دراسة تجريبية أجريت على أشخاص لديهم مخاطر وراثية عالية للإصابة بمجموعة واسعة من السرطانات، فائدة "غير متوقعة" للنشا غير المقاوم، المتوفر في مجموعة من الأطعمة، مثل الشوفان والموز الأخضر.
وشملت التجربة الدولية، المعروفة باسم "CAPP2"، ما يقرب من 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش من جميع أنحاء العالم.
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وكشفت التنائج أن جرعة منتظمة من النشا المقاوم، المعروف أيضا باسم الألياف القابلة للتخمير، تقلل من مخاطر الإصابة بعدة سرطانات بنحو 50 بالمئة.
وحسب الدراسة، التي قادها خبراء في جامعتي نيوكاسل وليدز، ونشرت في مجلة "أبحاث الوقاية من السرطان"، فإن للنشا غير المقاوم تأثيرا واضحا على سرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك سرطان المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والاثني عشر (الأمعاء الدقيقة).
وذكر البروفيسور جون ماذرز، أستاذ التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: "يمكن تناول النشا المقاوم كمكملات، أو باللجوء إلى الأطعمة التي يتوفر فيها بشكل كبير.. وينصح بكمية تعادل موزة واحدة يوميا (قبل أن تصبح شديدة النضج)".
ويتوفر النشا المقاوم أيضا في حبوب الإفطار والمعكرونة والأرز والبازلاء والفول.
(سكاي نيوز)
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