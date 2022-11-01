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صحة

ما العلاقة بين قلة النوم وفرص الإصابة بأمراض خطيرة؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 00:00
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وجدت دراسة حديثة أن النوم أقل من خمس ساعات مرتبط بتدهور الصحة العامة للإنسان وبظهور أمراض خطيرة.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد UCL لعلوم الأوبئة والأمراض في بريطانيا وجامعة كاليفورنيا الأميركية، إن النوم لخمس ساعات، أو أقل تزيد من فرص إصابة الإنسان بمرضين أو أكثر من الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب والسكري.
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وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "بلوس وان"، وامتدت لنحو 25 عاما وراقبت فئات عمرية تتراوح بين الخمسين والسبعين عاما وانصب تركيزها على علاقة الأمراض المزمنة بقلة النوم لدى هذه الفئة العمرية المحددة.
 
ورأى الباحثون أن كبار السن، على وجه الخصوص، هم الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مزمنة، بسبب قلة النوم لديهم.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص في سن الخمسين عاما، الذين أبلغوا حصولهم على أقل من خمس ساعات نوم يوميا، ازدادت فرص إصابتهم بمرض مزمن بنسبة 20 في المئة.

الدراسة وجدت أيضا أن مدة النوم لخمس ساعات أو أقل لأشخاص تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما، ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 25 في المئة.
 
كذلك أكدت الدراسة أنه مع تقدم الإنسان في السن، تتغير عادات نومه وقد تقل أو تزيد حسب صحته وبيئته والمنطقة التي يعيش فيها.

وبشكل عام، نصحت الدراسة الحصول على قسط وافر من النوم الجيد كونه يسمح للإنسان بالراحة، ويعزز من صحته الجسدية والنفسية.

ووفق استشاري الطب الباطني وطب النوم الدكتور هادي جرداق، فإنه ينصح أن تتراوح مدة النوم بين 7 و9 ساعات يوميا، لافتا إلى أن اعتقاد البعض بالاكتفاء بساعات نوم قليلة غير صحيح، لأنهم سيعانون النعاس وقلة التركيز والصداع في اليوم التالي.
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