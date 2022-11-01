صحة الأمعاء.. دراسة تكشف أهمية تناول اللوز

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يعدُّ اللوز من أفضل أنواع المكسرات المتعارف عليها في الأنظمة الغذائية الصحية، وذلك لاحتوائه على قيمة غذائية عالية و مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميغا3.إلا أن فريقاً من الباحثين في "كينغز كوليدج" بلندن كشفوا أن اللوز له تأثير على تكوين ميكروبات الأمعاء والتي تلعب دورًا حيويًا في هضم العناصر الغذائية.وأوضح كيفين ويلان الباحث الرئيسي في الدراسة التي شملت 87 شخصاً، أن إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مثل "حمض البيوتيريك" (butyrate) تؤثر على بكتيريا الأمعاء وبالتالي على صحة الإنسان.فقد اكتشف الباحثون أن تلك الأحماض الدهنية butyrate كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الذين يتناولون اللوز مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الكعك في التجربة، بحسب ما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن الدورية الأميركية Clinical Nutrition.وأوضحوا أنه عندما تعمل خلايا القولون بشكل فعال، فإنها توفر حالة مثالية لازدهار ميكروبات الأمعاء لكي يكون جدار الأمعاء قوياً وغير ملتهب علاوة على تحسين امتصاص العناصر الغذائية.كما بيّنت الدراسة أن من تناولوا اللوز الكامل لديهم 1.5 حركة أمعاء إضافية في الأسبوع مقارنة بالمجموعات الأخرى.وأشارت هذه النتائج إلى أن تناول اللوز يمكن أن يفيد أيضاً أولئك الذين يعانون من الإمساك.