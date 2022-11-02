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صحة

سرطان الجلد... كيف يمكن الوقاية منه؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:00
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يعتبر سرطان الجلد من أنواع السرطان المنتشرة. فكيف يمكن الوقاية من هذا السرطان، أو على الأقل تخفيض خطر الإصابة به.

تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى MEDSI الخاص بموسكو، إلى أن التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس، قد يشكل خطورة بالنسبة لبعض الناس، وخاصة الذين لديهم شامات أو بقع جلدية. بالإضافة إلى ذلك، تزيد فقاعات حروق الشمس، من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح الخبراء بضرورة استخدام وسائل تساعد على الوقاية من الشمس.
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وتقول: "يجب عدم التعرض للشمس خلال الفترة من الساعة 11 وإلى الساعة 16 . لأن الشمس في هذه الفترة، هي أكثر نشاطا وعدوانية".

وتضيف، من أجل استبعاد الإصابة بسرطان الجلد، يجب تنظير الجلد. هذا الفحص يجريه طبيب أخصائي بالأمراض الجلدية، الذي يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لكشط الجلد في حالة الشك بسرطان الجلد." فيستي. رو"


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