"مفتاح" لعلاج السرطان.. امرأة نجت من عشرات الأورام

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يزعم علماء أن امرأة نجت من عشرات الأورام المختلفة، يمكن أن تحمل السر للتوصل إلى علاج السرطان، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأوضح المصدر أنه تم تشخيص المريضة (36 عاما) ولم يذكر اسمها، بأول إصابة سرطان عندما كانت طفلة صغيرة. ومنذ ذلك الحين، ظلت تعاني من ورم جديد كل عامين في أجزاء مختلفة من جسدها.ومن بين الأورام، 5 منها على الأقل كانت سرطانية، وتشكلت لديها في الدماغ وعنق الرحم والقولون.وقال الباحثون الإسبان، الذين يراقبون حالتها، إن جهاز المناعة لدى هذه المرأة "استثنائي" في القضاء على السرطان.وأوضحوا: "نعتقد أنها الشخص الوحيد في العالم الذي لديه نزوة وراثية تعمل كسيف ذي حدين. فمن ناحية، لديها قدرة غير طبيعية على هزيمة النمو السرطاني، ولكن من ناحية أخرى، فإن الأورام تتكاثر بشكل ملحوظ في جسدها".