للقيلولة تبعات سيئة.. تعرفوا عليها

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سلبيات وإيجابيات

وتوصل العلماء إلى أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار تعزز الذاكرة للأحداث المزعجة والمخيفة، ولكن لوحظ أيضًا أنها تؤدي إلى تقوية الذاكرة بعد فترة من اليقظة.



من المتوقع أن تكون نتائج الدراسة مفيدة في تطوير استراتيجيات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية أثناء الكوارث الطبيعية والعمليات العسكرية وأعمال العنف. درس علماء أعصاب من جامعة الأورال الفيدرالية UrFU وجامعة توبنغن الألمانية تأثير النوم على تكوين ذاكرة الخوف وتوحيدها في الذاكرة طويلة المدى، بحسب ما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Cognitive, Affective, & Behavioral neuroscience.سلبيات وإيجابياتوتوصل العلماء إلى أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار تعزز الذاكرة للأحداث المزعجة والمخيفة، ولكن لوحظ أيضًا أنها تؤدي إلى تقوية الذاكرة بعد فترة من اليقظة.من المتوقع أن تكون نتائج الدراسة مفيدة في تطوير استراتيجيات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية أثناء الكوارث الطبيعية والعمليات العسكرية وأعمال العنف.



إن توحيد الذاكرة هو انتقال الذكريات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، وهو يحدث في المقام الأول أثناء النوم. تُظهر دراسات مختلفة أن النوم بعد التعلم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكثر من الاستيقاظ السلبي. يحدث هذا من خلال إعادة تنشيط الذكريات المهمة، والتي ربما تنعكس أيضًا في الأحلام. ويمكن ملاحظة التأثير الإيجابي للنوم حتى بعد سنوات. لكن لا توجد، في الوقت الحالي، دراسات تحقق فيما إذا كان النوم يعزز ذاكرة الخوف.



ضحايا الكوارث

حاولت الدراسة تسليط الضوء على سؤال حول ما يحدث لذكريات الخوف بعد فترة من النوم واليقظة. يقول يوري بافلوف، الباحث المشارك في الدراسة والباحث في مختبر التكنولوجيا العصبية في UrFU ومعهد علم النفس الطبي وعلم الأعصاب السلوكي في جامعة توبنغن: "إن فهم تأثير النوم في المواقف التي تحدث فيها صدمة عاطفية أمر مهم لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع ضحايا الكوارث، والأشخاص الذين يعانون من الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة".



عدم النوم بعد الصدمة

ويضيف بافلوف أنه إذا تم اكتشاف أن تأثير النوم على ذاكرة الخوف مشابه لأنواع أخرى من الذاكرة، مثل الذاكرة العرضية (ذاكرة أحداث الحياة)، فسيكون من المفيد أكثر للضحايا ألا يناموا بعد الصدمة."



ويوضح بافلوف أنه، في سياق تجارب الدراسة، "قرر الباحثون أن قيلولة لمدة ساعتين خلال النهار تعزز ذكريات الخوف التي تم تعلمها قبل النوم مباشرة. ولكن لوحظ تأثير مماثل بعد اليقظة، مثل مشاهدة فيلم محايد عاطفيًا أو ألعاب كمبيوتر، فإنها بالمثل تعزز ذكريات الخوف". انتقال الذكرياتإن توحيد الذاكرة هو انتقال الذكريات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، وهو يحدث في المقام الأول أثناء النوم. تُظهر دراسات مختلفة أن النوم بعد التعلم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكثر من الاستيقاظ السلبي. يحدث هذا من خلال إعادة تنشيط الذكريات المهمة، والتي ربما تنعكس أيضًا في الأحلام. ويمكن ملاحظة التأثير الإيجابي للنوم حتى بعد سنوات. لكن لا توجد، في الوقت الحالي، دراسات تحقق فيما إذا كان النوم يعزز ذاكرة الخوف.ضحايا الكوارثحاولت الدراسة تسليط الضوء على سؤال حول ما يحدث لذكريات الخوف بعد فترة من النوم واليقظة. يقول يوري بافلوف، الباحث المشارك في الدراسة والباحث في مختبر التكنولوجيا العصبية في UrFU ومعهد علم النفس الطبي وعلم الأعصاب السلوكي في جامعة توبنغن: "إن فهم تأثير النوم في المواقف التي تحدث فيها صدمة عاطفية أمر مهم لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع ضحايا الكوارث، والأشخاص الذين يعانون من الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة".عدم النوم بعد الصدمةويضيف بافلوف أنه إذا تم اكتشاف أن تأثير النوم على ذاكرة الخوف مشابه لأنواع أخرى من الذاكرة، مثل الذاكرة العرضية (ذاكرة أحداث الحياة)، فسيكون من المفيد أكثر للضحايا ألا يناموا بعد الصدمة."ويوضح بافلوف أنه، في سياق تجارب الدراسة، "قرر الباحثون أن قيلولة لمدة ساعتين خلال النهار تعزز ذكريات الخوف التي تم تعلمها قبل النوم مباشرة. ولكن لوحظ تأثير مماثل بعد اليقظة، مثل مشاهدة فيلم محايد عاطفيًا أو ألعاب كمبيوتر، فإنها بالمثل تعزز ذكريات الخوف".