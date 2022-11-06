دراسة ألمانية تحذر.. كثرة هذا الفيتامين تدمر الكلى

يتهافت الكثيرون على اقتناء وتناول "فيتامين سي" مع اقتراب فصل الشتاء ودخول موسم نزلات البرد والإنفلونزا أو لوقاية الجسم، مغفلين عبارة "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، حيث حذر مركز الصحة الألماني من أن ‫الإفراط في تناول فيتامين "C" يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولا سيما ‫لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ‫الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.

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‫وبرر المركز الألماني ذلك، بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من ‫فيتامين "C" عبر البول، بل يحوله إلى حمض "الأوكساليك" الذي ‫تتكون منه معظم حصوات الكلى.