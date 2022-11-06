هذه المشروبات تؤدي لتجلط الدم.. ابتعدوا عنها

نبهت دراسة بريطانية إلى أن مشروبات الطاقة والمشروبات الغنية بالسكريات الأخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بجلطات الدم التي بدورها تسبب تصلب الشرايين وأمراضا في القلب والدماغ.

وأوردت شركة "مارفين دين" للأغذية الصحية تفاصيل الدراسة التي تشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً كبيراً على صحة الإنسان، وأنه يمكن لبعض الأطعمة أن تجعلنا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

ولفتت خبيرة التغذية روري بات من الشركة لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية إلى أنه على الرغم من أن تجلط الدم يعتبر ضروريا للمساعدة في منع النزيف المفرط عند الإصابة بجرح، إلا أن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون خطيرة، خاصة إذا وصلت للقلب أو الرئتين.

وأضافت: "الأطعمة السكرية تلعب دورا كبيرا في حالات تصلب الشرايين، والمعروف أن السكر لا يزيد من كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (السيء) فحسب، ولكنه يجلب معه أيضا الكثير من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، ما يتسبب في تكوين البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد والذي يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بتصلب الشرايين، وهو ما يؤدي إلى الانسداد وتجلط الدم".

وشددت على أنه من أجل تقليل فرص الإصابة بجلطة دموية يجب تجنب شرب الكثير من مشروبات الطاقة إضافة إلى المشروبات الغازية وعصائر الفواكه منخفضة الجودة التي تحتوي على السكر والمشروبات الروحية التي يضاف إليها السكر.

ووفقا للدراسة، تشمل أعراض الجلطة الدموية الخفقان أو التشنج والألم والتورم والاحمرار والدفء في الساق أو الذراع وضيق التنفس المفاجئ والألم الحاد في الصدر الذي يسوء عند الشهيق والسعال المستمر أو السعال المصحوب بدم.

(لها)